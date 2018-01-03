Трамп обещал оказать поддержку народу Ирана "в надлежащее время"

КИЕВ, 3 янв — РИА Новости Украина. Президент США Дональд Трамп выразил уважение народу Ирана и обещал оказать ему поддержку "в надлежащее время".
"Столько уважения к народу Ирана, так как он борется, чтобы освободить свою коррумпированную и плохо управляемую страну. США будут с вами в надлежащее время", — написал Трамп в Twitter.
Such respect for the people of Iran as they try to take back their corrupt government. You will see great support from the United States at the appropriate time!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 3 января 2018 г.
В крупных городах Ирана, среди которых Тегеран, Мешхед, Исфахан и Решт, с 28 декабря проходят массовые акции протеста. Президент Ирана Хасан Роухани заявил, что протесты вызваны внутренними проблемами в стране, а также подстрекательством со стороны других стран. По данным СМИ, жертвами беспорядков стали не менее 20 человек. Около 450 человек были задержаны за последние три дня в Тегеране.
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