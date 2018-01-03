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    Трамп обещал оказать поддержку народу Ирана "в надлежащее время"

    (обновлено: )6502
    Президент США Дональд Трамп выразил уважение народу Ирана, "так как он борется, чтобы освободить свою коррумпированную и плохо управляемую страну".
    Дональд Трамп
    Brendan Smialowski / AFP

    КИЕВ, 3 янв — РИА Новости Украина. Президент США Дональд Трамп выразил уважение народу Ирана и обещал оказать ему поддержку "в надлежащее время".

    "Столько уважения к народу Ирана, так как он борется, чтобы освободить свою коррумпированную и плохо управляемую страну. США будут с вами в надлежащее время", — написал Трамп в Twitter.

    В крупных городах Ирана, среди которых Тегеран, Мешхед, Исфахан и Решт, с 28 декабря проходят массовые акции протеста. Президент Ирана Хасан Роухани заявил, что протесты вызваны внутренними проблемами в стране, а также подстрекательством со стороны других стран. По данным СМИ, жертвами беспорядков стали не менее 20 человек. Около 450 человек были задержаны за последние три дня в Тегеране.

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