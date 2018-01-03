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    Трамп решил помериться с Ким Чен Ыном ядерными кнопками

    Тема:

    Угрозы КНДР. Новые ядерные испытания (788)

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    Глава Белого дома, комментируя недавнее заявление северокорейского лидера, заявил, что у него тоже есть ядерная кнопка, но "больше, мощнее и она работает".
    Дональд Трамп
    SAUL LOEB / AFP

    КИЕВ, 3 янв — РИА Новости Украина. Президент США Дональд Трамп ответил лидеру КНДР Ким Чен Ыну, заявив, что у него "тоже есть ядерная кнопка".

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    "Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил, что "ядерная кнопка постоянно находится на его столе". Может кто-нибудь, пожалуйста, из его истощенного и голодающего режима проинформировать его, что у меня тоже есть ядерная кнопка, но она гораздо больше и гораздо более мощная, чем его, и моя кнопка работает!" — написал Трамп в своем микроблоге в Twitter.

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    Лидер КНДР Ким Чен Ын, выступая с новогодним обращением к народу, предупредил, что держит наготове пусковую кнопку ядерных ракет. Он заявил, что угрожает, а дает знать, и выразил уверенность, что США не удастся пойти на войну против КНДР.

    Ранее постпред США при ООН Никки Хейли заявила, что КНДР может готовить новое ракетное испытание. 

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