Трамп намекнул на меры против Китая из-за поставок нефти в КНДР

КИЕВ, 29 дек – РИА Новости Укриана. Президент США Дональд Трамп намекнул на возможные меры против Китая, если поставки нефти в КНДР не прекратятся.

"Нефть идет в Северную Корею. Я об этом не договаривался!…Если они (Китай – Ред.) не помогут нам с Северной Кореей, тогда я сделаю то, что, как я всегда говорил, я хочу сделать", — заявил Трамп в интервью газете New York Times. При этом он отметил, что Китай "должен помогать нам гораздо больше".

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"У нас там (на Корейском полуострове – ред.) ядерная угроза, в которой нет ничего хорошего для Китая", — добавил президент.

Как пишет New York Times, Трамп также намекнул, что его терпение в отношении Китая в этом вопросе может скоро кончиться.

Ранее президент США обещал ввести торгово-экономические меры против Китая, если тот не будет оказывать давления на КНДР для решения ядерной проблемы.

Накануне Трамп на своей странице в Twitter выразил разочарование продолжением торгово-экономического сотрудничества Пекина и Пхеньяна, в частности, тем, что продолжаются поставки нефти в КНДР. "Невозможно когда-либо достичь решения проблемы Северной Кореи в дружеском ключе, если это продолжит происходить!" — написал он.