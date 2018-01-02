наверх
02.01.201805:22
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    В мире

    Граждан КНДР призвали не мешать пиво с водкой

    (обновлено: )52
    Гражданам Северной Кореи напомнили, что в "зимнее время года организм потребляет много тепловой энергии для регулирования температуры тела, поэтому нужно заботиться о своем здоровье" и не злоупотреблять алкогольными напитками.
    Праздничные мероприятия в КНДР. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 2 янв — РИА Новости Украина. Центральное радио КНДР по случаю встречи Нового года призвало граждан страны не мешать пиво с водкой, сообщает южнокорейское информационное агентство Рёнхап.

    Запуск ракеты КНДР
    @XHNews
    Санкции против КНДР пока бессмысленны — Мусиенко

    "Водку не следует пить больше, чем в эквиваленте 80 миллилитров спирта за вечер, причем водку и пиво лучше пить отдельно", — приводит агентство предупреждение северокорейского радио. Согласно его разъяснениям, "в зимнее время года организм потребляет много тепловой энергии для регулирования температуры тела, поэтому нужно заботиться о своем здоровье".

    "Особенно если слишком много употреблять алкогольные напитки или смешивать водку с пивом, это может плохо повлиять на сердце и печень, которые играют важную роль в регулировании температуры тела", — отмечает центральное радио КНДР.

    В Южной Корее внимание на это сообщение обратили в связи с тем, что в годы военной диктатуры среди южнокорейских жителей распространилась местная армейская культура употребления "пхоктханчжу" — "коктейля-бомбы", когда крепкий алкоголь смешивали с пивом для достижения скорого и сильного опьянения.

    Агентство приводит слова перебежавшего в Южную Корею бывшего жителя КНДР, который рассказал, что вплоть до 2010 года обычные северные корейцы не мешали пиво с водкой и не знали, как это делается.

    Смотрите также: Японка каждый день пьет пиво и снимает этот процесс для соцсетей

    Поскольку предупреждение о пагубности такого способа употребления алкоголя прозвучало по радио, это может означать, что обычай мешать пиво с водкой широко распространился в обществе, полагает перебежчик.

    Как утверждает агентство, ранее в КНДР с "пхоктханчжу" была знакома только элита.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Павел Глоба. Архивное фото
    Итоги-2017, прогнозы-2018
    Факельное шествие в честь Степана Бандеры в Киеве. Видео
    Радикализм захватил Украину
    Здание НКРЭКУ
    Чуда не будет? Нищета и тарифный беспредел
    Ирина Ноздровская
    Криминал в Украине. Убийство правозащитницы под Киевом