Граждан КНДР призвали не мешать пиво с водкой

КИЕВ, 2 янв — РИА Новости Украина. Центральное радио КНДР по случаю встречи Нового года призвало граждан страны не мешать пиво с водкой, сообщает южнокорейское информационное агентство Рёнхап.

"Водку не следует пить больше, чем в эквиваленте 80 миллилитров спирта за вечер, причем водку и пиво лучше пить отдельно", — приводит агентство предупреждение северокорейского радио. Согласно его разъяснениям, "в зимнее время года организм потребляет много тепловой энергии для регулирования температуры тела, поэтому нужно заботиться о своем здоровье".

"Особенно если слишком много употреблять алкогольные напитки или смешивать водку с пивом, это может плохо повлиять на сердце и печень, которые играют важную роль в регулировании температуры тела", — отмечает центральное радио КНДР.

В Южной Корее внимание на это сообщение обратили в связи с тем, что в годы военной диктатуры среди южнокорейских жителей распространилась местная армейская культура употребления "пхоктханчжу" — "коктейля-бомбы", когда крепкий алкоголь смешивали с пивом для достижения скорого и сильного опьянения.

Агентство приводит слова перебежавшего в Южную Корею бывшего жителя КНДР, который рассказал, что вплоть до 2010 года обычные северные корейцы не мешали пиво с водкой и не знали, как это делается.

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Поскольку предупреждение о пагубности такого способа употребления алкоголя прозвучало по радио, это может означать, что обычай мешать пиво с водкой широко распространился в обществе, полагает перебежчик.

Как утверждает агентство, ранее в КНДР с "пхоктханчжу" была знакома только элита.