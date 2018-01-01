Основные прогнозы и тенденции развития мира в 2018 году

SONNY TUMBELAKA / AFP

Владимир Матвеев, обозреватель

В 2018 году получит развитие тенденция к децентрализации однополярного мира, при которой баланс экономических и политических сил в мире все более сместится к центру притяжения в Азии, Китае и развитию поливалютного мира, существенно дополненного сегментом криптовалют. Продолжится эскалация напряженности в мире, гонка новейших вооружений; формирование новых альянсов.

Читайте также: Мои итоги года. Какой год, такие и итоги, а вы чего хотели?

Разгоревшиеся глобальные торговые и валютные войны в 2018 году дополнятся серией военных региональных конфликтов.

1. В ноябре 2018-го в США состоятся промежуточные выборы трети Сената и полностью Палаты представителей, в результате которых республиканцы с большей степенью вероятности лишатся большинства в нижней палате парламента. Изменение баланса сил еще более затруднит контакты и вероятность договоренностей Белого дома с конгрессом. Палата представителей начнет процедуру импичмента, и часть республиканцев поддержит конгрессменов.

В случае, если спецпрокурор США Роберт Мюллер докажет непосредственную причастность президента США Дональда Трампа к "российскому делу" в свете признания экс-советника президента по нацбезопасности Майкла Флинна, импичмент станет реальной проблемой Трампа.

Рост напряженности между США и РФ, США и Китаем.

В начале февраля минфин США опубликует новые санкционные списки в отношении юридических и физических лиц, куда попадет ближайшее окружение российского президента. Такие действия выведут напряженность между Россией и США на наиболее высокий уровень.

2. В 2018 году пройдут знаковые президентские выборы в России, Бразилии, Венесуэле, Мексике, Ливии, парламентские – в Италии и Ливии. Референдум в Швейцарии призван прояснить отношения с ЕС.

На развитие ситуаций в регионах окажут влияние прогнозируемый уход с политической сцены таких лидеров как японский император Якихито, президент Кубы Рауль Кастро, Саудовский король Салман и др.

3. "Трампизм" и "Макронизм". В то время как Трамп продолжит фокусировать деятельность на повестке "America First", президент Франции Эммануэль Макрон будет проводить новый тип проглобализационного социального контракта.

Читайте также: Итоги года в соцсетях: давайте поищем, что не подорожало

Среди важных событий 2018 года — политический кризис в Германии. Произойдет дальнейший раскол ЕС из-за разного видения Парижем и Берлином реформирования ЕС. Возможный уход канцлера ФРГ Ангелы Меркель со сцены может укрепить позиции Макрона как нового лидера в блоке, связанного с группой Ротшильдов.

Наряду с этим, центр силы в Европе будет продолжать смещаться с франко-германской оси к Центральной и Восточной Европе, благодаря поддержке Трампом проекта "Трех морей" и поставок в регион американского СПГ в противовес российскому газу.

Институциональные конфликты в ЕС, вероятный политический кризис в евроблоке могут привести к тому, что на определенном этапе стоимость доллара США и евро может сравняться.

Продолжение процесса Brexit. Весной начнутся переговоры о будущих торговых отношениях Великобритании и ЕС. В случае, если соглашение по переходному периоду не будет заключено к марту 2018 г., большинство компаний в Великобритании отложат инвестиции и наем сотрудников.

4. Пролонгирование миграционного и долгового кризисов в Европе приведет к дельнейшему переформатированию и расколу ЕС, а также к затруднениям при попытке кардинального реформирования ЕС по инициативе Макрона.

5. Возрастет неустойчивость ситуаций и реальность конфликтов и региональных войн на Ближнем Востоке. Трамп продолжит поддержку Израиля и перенесение посольства США в Иерусалим, что приведет к дальнейшему обострению ситуации в регионе и далеко за его пределами.

Вашингтон будет продолжать обвинять иранские власти в поддержке террористов и отсутствии придерживания "духа ядерной сделки". Администрация Трампа пересмотрит соглашение о ядерном вооружении Ирана. Продолжится укрепление оси США-Израиль с обострением отношений США и сателлитов с Тегераном.

США попытаются изменить ситуацию в/и вокруг Сирии. После решения Трампа по Иерусалиму отношения с Турцией ухудшатся, что отразится на отношениях Турция-НАТО. В Сирии не исключено разжигание "горячего этапа" конфликта с дальнейшим вовлечением в процесс Турции.

Несмотря на то, что король Саудовской Аравии Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд заявил о том, что не собирается передавать власть наследному принцу Мухаммаду ибн Салману, наследный принц Мухаммад бин Салман может сменить своего отца на саудовском троне, что приведет к "перестройке", направленной против старого истэблишмента. Развитие ситуации окажет влияние на регион и рынок нефти.

Читайте также: Экономические итоги Украины: позади — провалы, впереди — серьезные вызовы

6. В 2018 году интересно будет наблюдать за тем, будет ли ОПЕК реализовывать достигнутые договоренности об ограничении добычи нефти.

В 2017 году реализация соглашения ОПЕК и ряда стран, включая Россию, не входящих в организацию, о сокращении добычи нефти привела к повышению мировых цен на нефть. В ноябре было принято решение о продлении действия соглашения до конца 2018 г., что позволит прогнозировать более высокий уровень цен на нефть в 2018 г.

7. Китайская экономика продолжит активно развиваться, однако общий долг государства, превышающий размеры национальной экономики, может также привести к финансовым проблемам в стране.

Продолжение продвижения Китаем глобального проекта "Один пояс – один путь", простирающегося до западных границ Европы и более четкого определения его участников. Активная конкуренция США и Китая в Центральной и Восточной Европе. Поскольку Китай является одним из лидеров импортеров нефти, получит развитие тенденция к формированию нефте-юаня.

Китайский интернет-гигант Tencent Holdings Ltd. имеет шансы удвоить капитализацию и обойти Apple по рыночной стоимости.

8. Конец "эры Йеллен". Новый глава Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл скорее будет принужден к более быстрому увеличению процентных ставок. Увеличение госдолга США до $20 трлн, превышающего ВВП страны, заставит Администрацию применять экстраординарные меры, включающие также борьбу за ресурсы.

Читайте также: Жить ли мечте? Что ждет безвиз в 2018 году

Вашингтон попытается ограничить доходность гособлигаций из-за угрозы обвала рынка долговых обязательств. Налоговая реформа в США может подстегнуть рост курса доллара США в 2018 году.

9. Сегмент криптовалют в 2017 году будет сохранять интерес для глобальных финансовых рынков. Благодаря интересу со стороны общественности и возросшему интересу к Bitcoin со стороны институциональных инвесторов, курс некоторых криптовалют будет продолжал бить рекорды при угрозе сохранения высоких рисков.

10. Взрывоопасная ситуация на Корейском полуострове с изоляцией Северной Кореи США не исключает вероятность применения США и сателлитов военной силы в конфликте с КНДР. Шансы на мирное урегулирование на Корейском полуострове. Украине и Сирии – незначительные.

11. Вынужденная отставка президента Зимбабве Роберта Мугабе в конце 2017 года и недовольство населения региона уровнем жизни и управления, может привести в 2018 году к "Африканской весне", политическим изменениям в других странах Африки, под внешним кураторством.

12. В случае, если Венесуэла не осуществит свои платежи по кредитам, национальная нефтяная компания может быть объявлена банкротом. Возможный переворот в Венесуэле со смещением Николаса Мадуро может изменить всю конфигурацию нефтяной промышленности страны, и сказаться на бизнес-партнерах.

13. Значительный рост терроризма, терактов и взрывов в 2018 году.