наверх
01.01.201808:51
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Аналитика и комментарии

    Основные прогнозы и тенденции развития мира в 2018 году

    Тема:

    Итоги-2017, прогнозы-2018 (60)

    (обновлено: )157
    В 2018 году продолжится эскалация напряженности в мире, гонка новейших вооружений; формирование новых альянсов, а также возможно сместятся центры регионального притяжения.
    Флаги разных стран мира
    SONNY TUMBELAKA / AFP

    Владимир Матвеев, обозреватель

    В 2018 году получит развитие тенденция к децентрализации однополярного мира, при которой баланс экономических и политических сил в мире все более сместится к центру притяжения в Азии, Китае и развитию поливалютного мира, существенно дополненного сегментом криптовалют. Продолжится эскалация напряженности в мире, гонка новейших вооружений; формирование новых альянсов.

    Читайте также: Мои итоги года. Какой год, такие и итоги, а вы чего хотели?

    Разгоревшиеся глобальные торговые и валютные войны в 2018 году дополнятся серией военных региональных конфликтов.

    1. В ноябре 2018-го в США состоятся промежуточные выборы трети Сената и полностью Палаты представителей, в результате которых республиканцы с большей степенью вероятности лишатся большинства в нижней палате парламента. Изменение баланса сил еще более затруднит контакты и вероятность договоренностей Белого дома с конгрессом. Палата представителей начнет процедуру импичмента, и часть республиканцев поддержит конгрессменов.

    В случае, если спецпрокурор США Роберт Мюллер докажет непосредственную причастность президента США Дональда Трампа к "российскому делу" в свете признания экс-советника президента по нацбезопасности Майкла Флинна, импичмент станет реальной проблемой Трампа.

    Рост напряженности между США и РФ, США и Китаем.

    Работа криминалистов на месте страшного ДТП в Харькове.
    УНИАН
    Ужас да и только. Харьков, итоги 2017 года

    В начале февраля минфин США опубликует новые санкционные списки в отношении юридических и физических лиц, куда попадет ближайшее окружение российского президента. Такие действия выведут напряженность между Россией и США на наиболее высокий уровень.

    2. В 2018 году пройдут знаковые президентские выборы в России, Бразилии, Венесуэле, Мексике, Ливии, парламентские – в Италии и Ливии. Референдум в Швейцарии призван прояснить отношения с ЕС.

    На развитие ситуаций в регионах окажут влияние прогнозируемый уход с политической сцены таких лидеров как японский император Якихито, президент Кубы Рауль Кастро, Саудовский король Салман и др.

    3. "Трампизм" и "Макронизм". В то время как Трамп продолжит фокусировать деятельность на повестке "America First", президент Франции Эммануэль Макрон будет проводить новый тип проглобализационного социального контракта.

    Читайте также: Итоги года в соцсетях: давайте поищем, что не подорожало

    Среди важных событий 2018 года — политический кризис в Германии. Произойдет дальнейший раскол ЕС из-за разного видения Парижем и Берлином реформирования ЕС. Возможный уход канцлера ФРГ Ангелы Меркель со сцены может укрепить позиции Макрона как нового лидера в блоке, связанного с группой Ротшильдов. 

    Наряду с этим, центр силы в Европе будет продолжать смещаться с франко-германской оси к Центральной и Восточной Европе, благодаря поддержке Трампом проекта "Трех морей" и поставок в регион американского СПГ в противовес российскому газу. 

    Институциональные конфликты в ЕС, вероятный политический кризис в евроблоке могут привести к тому, что на определенном этапе стоимость доллара США и евро может сравняться.

    Петр Порошенко. Архивное фото
    УНИАН
    Итоги года в зеркале рейтинга топ-100 влиятельных украинцев

    Продолжение процесса Brexit. Весной начнутся переговоры о будущих торговых отношениях Великобритании и ЕС. В случае, если соглашение по переходному периоду не будет заключено к марту 2018 г., большинство компаний в Великобритании отложат инвестиции и наем сотрудников.

    4. Пролонгирование миграционного и долгового кризисов в Европе приведет к дельнейшему переформатированию и расколу ЕС, а также к затруднениям при попытке кардинального реформирования ЕС по инициативе Макрона. 

    5. Возрастет неустойчивость ситуаций и реальность конфликтов и региональных войн на Ближнем Востоке. Трамп продолжит поддержку Израиля и перенесение посольства США в Иерусалим, что приведет к дальнейшему обострению ситуации в регионе и далеко за его пределами. 

    Вашингтон будет продолжать обвинять иранские власти в поддержке террористов и отсутствии придерживания "духа ядерной сделки". Администрация Трампа пересмотрит соглашение о ядерном вооружении Ирана. Продолжится укрепление оси США-Израиль с обострением отношений США и сателлитов с Тегераном.

    США попытаются изменить ситуацию в/и вокруг Сирии. После решения Трампа по Иерусалиму отношения с Турцией ухудшатся, что отразится на отношениях Турция-НАТО. В Сирии не исключено разжигание "горячего этапа" конфликта с дальнейшим вовлечением в процесс Турции. 

    Несмотря на то, что король Саудовской Аравии Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд заявил о том, что не собирается передавать власть наследному принцу Мухаммаду ибн Салману, наследный принц  Мухаммад бин Салман может сменить своего отца на саудовском троне, что приведет к "перестройке", направленной против старого истэблишмента. Развитие ситуации окажет влияние на регион и рынок нефти.

    Читайте также: Экономические итоги Украины: позади — провалы, впереди — серьезные вызовы

    6. В 2018 году интересно будет наблюдать за тем, будет ли ОПЕК реализовывать достигнутые договоренности об ограничении добычи нефти.

    В 2017 году реализация соглашения ОПЕК и ряда стран, включая Россию, не входящих в организацию, о сокращении добычи нефти привела к повышению мировых цен на нефть. В ноябре было принято решение о продлении действия соглашения до конца 2018 г., что позволит прогнозировать более высокий уровень цен на нефть в 2018 г. 

    Сергей Князев. Архивное фото
    Украинское фото
    Итоги года от Нацполиции: вы как там, еще живы?

    7. Китайская экономика продолжит активно развиваться, однако общий долг государства, превышающий размеры национальной экономики, может также привести к финансовым проблемам в стране. 

    Продолжение продвижения Китаем глобального проекта "Один пояс – один путь", простирающегося до западных границ Европы и более четкого определения его участников. Активная конкуренция  США и Китая в Центральной и Восточной Европе. Поскольку Китай является одним из лидеров импортеров нефти, получит развитие тенденция к формированию нефте-юаня.

    Китайский интернет-гигант Tencent Holdings Ltd. имеет шансы удвоить капитализацию и обойти Apple по рыночной стоимости.

    8. Конец "эры Йеллен". Новый глава Федеральной резервной системы США  Джером Пауэлл скорее будет принужден к более быстрому увеличению процентных ставок. Увеличение госдолга США до $20 трлн, превышающего ВВП страны, заставит Администрацию применять экстраординарные меры, включающие также борьбу за ресурсы.

    Читайте также: Жить ли мечте? Что ждет безвиз в 2018 году

    Вашингтон попытается ограничить доходность гособлигаций из-за угрозы обвала рынка долговых обязательств. Налоговая реформа в США может подстегнуть рост курса доллара США в 2018 году.

    9. Сегмент криптовалют в 2017 году будет сохранять интерес для глобальных финансовых рынков. Благодаря интересу со стороны общественности и возросшему интересу к Bitcoin со стороны институциональных инвесторов, курс некоторых криптовалют будет продолжал бить рекорды при угрозе сохранения высоких рисков.  

    Пожилая женщина на рынке. Архивное фото
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Итоги 2017, прогноз-2018: цены на продукты в плену инфляции

    10. Взрывоопасная ситуация на Корейском полуострове с изоляцией Северной Кореи США не исключает вероятность применения США и сателлитов военной силы в конфликте с КНДР. Шансы на мирное урегулирование на Корейском полуострове. Украине и Сирии – незначительные. 

    11. Вынужденная отставка президента Зимбабве Роберта Мугабе в конце 2017 года и недовольство населения региона уровнем жизни и управления, может привести в 2018 году к "Африканской весне", политическим изменениям в других странах Африки, под внешним кураторством.

    12. В случае, если Венесуэла не осуществит свои платежи по кредитам, национальная нефтяная компания может быть объявлена банкротом. Возможный переворот в Венесуэле со смещением Николаса Мадуро может изменить всю конфигурацию нефтяной промышленности страны, и сказаться на бизнес-партнерах.

    13. Значительный рост терроризма, терактов и взрывов в 2018 году.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Юлия Тимошенко
    Итоги-2017, прогнозы-2018
    Здание НКРЭКУ
    Чуда не будет? Нищета и тарифный беспредел
    Боец ВСУ в зоне АТО
    Миротворцы в Донбассе: надежда на перемирие
    Захват "Укрпочты" в Харькове
    Захват здания "Укрпочты" в Харькове