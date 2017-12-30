КНДР заявила, что и дальше будет наращивать ядерный потенциал

КИЕВ, 30 дек — РИА Новости Украина. Северная Корея не намерена отказываться от планов по наращиванию своей ядерной мощи, говорится в заявлении Центрального телеграфного агентства Кореи (ЦТАК).

"Наша партия и государство, указывая путь нового года социалистической Кореи, заявляют свои принципиальные позиции. Мы будем наращивать оборонную мощь и способность к превентивному удару, стержнем которых являются ядерные силы, до тех пор пока будет оставаться ядерная угроза и шантаж со стороны США и их приспешников", — говорится в заявлении.

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В документе отмечается, что "успех водородной бомбы 3 сентября – великая победа, поднявшая нашу родину на уровень мировой ядерной державы", и подчеркивается, что именно благодаря наличию у КНДР ядерного оружия была предотвращена ядерная война.

"Благодаря тому, что Корея, основываясь на идеях чучхе, крепко держит ядерный меч и защищает свою самостоятельность, справедливость и мир, в уходящем году была предотвращена ядерная война, угрожавшая миру", — заявляет ЦТАК.

КНДР 29 ноября испытала новую межконтинентальную баллистическую ракету "Хвасон-15", которая может поразить цели на всей территории США. Пуск ракеты состоялся в ночь со вторника на среду в 03.18 часов (20.18 вторника по Киеву). В заявлении указываются и точные характеристики полета: высота составила 4 тысячи 475 километров, дальность полета — 950 километров.

Полет выпущенной ракеты продолжался 53 минуты, она упала в исключительной экономической зоне Японии в 250 километрах от префектуры Аомори. Ракета не нанесла ущерба морским и воздушным судам. Согласно предварительному анализу военных США, Японии и Южной Кореи, испытанная ракета превосходит по своим характеристикам все предыдущие. По инициативе трех стран было созвано экстренное заседание Совета Безопасности ООН. Южная Корея в ответ на новый ракетный пуск провела ракетные испытанияна суше, в море и в воздухе.

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Еще до заявления КНДР военные эксперты Японии и США также склонялись к тому, что ракета является межконтинентальной, способна преодолеть расстояние в 13 тысяч километров и достичь Вашингтона. "Хвасон-15", так же как и ее более ранняя модификация МБР "Хвасон-14", опробованная в июле, была выпущена по навесной траектории — вертикально под изначально заданным большим углом для того, чтобы сократить дальность полета в горизонтальной плоскости. В июле были испытаны две ракеты "Хвасон-14". Пуск "Хвасон-15" прервал молчание КНДР, длившееся два с половиной месяца с 15 сентября, когда была испытана ракета средней дальности "Хвасон-12". Она, так же как и еще одна ракета этой же модификации, выпущенная 29 августа, перелетела через территорию Японии.