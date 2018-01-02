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    Трамп считает, что санкции начали оказывать влияние на КНДР

    (обновлено: )4501
    По мнению президента США Дональда Трампа, санкции и "другие" виды давления начинают оказывать большое влияние на КНДР.
    Президент США Дональд Трамп
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 2 янв — РИА Новости Украина. Президент США Дональд Трамп после того, как Южная Корея предложила КНДР провести переговоры на высоком уровне 9 января, заявил, что санкции начинают оказывать влияние на Северную Корею.

    Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
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    "Санкции и "другие" (виды — ред.) давления начинают оказывать большое влияние на КНДР. Солдаты опасно бегут в Южную Корею. "Человек-ракета" теперь впервые хочет поговорит с Южной Кореей. Возможно, это хорошие новости, возможно, нет — мы увидим!" — заявил Трамп в Twitter.

    Ранее министр по делам национального объединения Республики Корея Чо Мён Гюн заявил, что Южная Корея предложила КНДР провести переговоры на высоком уровне 9 января в пункте переговоров Пханмунджом в демилитаризованной зоне между двумя корейскими государствами, в том числе по вопросу об участии Северной Кореи в Олимпиаде и другим "вопросам по улучшению отношений между Югом и Севером".

    По данным южнокорейского агентства Рёнхап, в последний раз переговоры на уровне заместителей министров КНДР и Республики Корея проводились в декабре 2015 года.

    Ранее Трамп называл лидера КНДР "человеком-ракетой". Сообщалось, что Трамп лично придумал прозвище "человек-ракета" (Rocket Man) для лидера КНДР Ким Чен Ына. Впервые он употребил это прозвище в своем твите о звонке президенту Южной Кореи.

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