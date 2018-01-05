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    Глава МИД Германии счел Россию "презирающей" Евросоюз

    (обновлено: )31431
    Глава внешнеполитического ведомства Германии Зигмар Габриэль считает, что у Москвы, Пекина и Вашингтона есть одна общая черта: "они совершенно не ценят Европейский союз, они его презирают".
    Министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 5 янв — РИА Новости Украина. Министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль считает, что США, Россия и Китай относятся к Евросоюзу без должного уважения.

    "У Москвы, Пекина и Вашингтона есть одна общая черта: они совершенно не ценят Европейский союз. Они его презирают", — сказал глава МИД в интервью Spiegel.

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    Говоря о роли Германии в современном мире, Габриэль заявил, что в прошлом Берлин полагался на Францию, Великобританию и главным образом на США.

    Однако теперь, по его мнению, поскольку Штаты постепенно теряют позиции на мировой арене, политический "вакуум" заполняют другие силы. По его словам, в Сирии это Россия и Иран, а в торговой политике — Китай.

    Эти примеры, считает Габриэль, демонстрируют, что Германия не преуспела в продвижении собственных ценностей. Он также выразил уверенность в том, что странам ЕС необходимо вместе определить общие европейские интересы во внешней политике.

    "В мире, в котором живут хищники, трудно быть травоядным", — заключил министр.

    Ранее глава внешнеполитического ведомства ФРГ заявлял, что Берлин должен укрепить свою роль в мире, пересмотрев прежние отношения с Соединенными Штатами, а также призвал увеличить роль Европейского союза на международной арене.

    Накануне Габриэль собирался посетить Донбасс, однако его визит пришлось отложить из-за непогоды.

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