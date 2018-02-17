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    ФРГ хочет гарантировать транзит газа РФ через Украину – МИД Германии

    (обновлено: )77216
    Действующий глава МИД Германии Зигмар Габриэль заявил, что Германия хочет гарантировать транзит газа по трубопроводу через Украину.
    Газораспределительная станция в селе Боярка
    REUTERS/Gleb Garanich

    КИЕВ, 17 фев — РИА Новости Украина. ФРГ хочет гарантировать транзит российского газа через Украину, заявил действующий глава МИД Германии Зигмар Габриэль на завтраке с российским коллегой Сергеем Лавровым.

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    Завтрак был организован немецким бизнесом.

    "Мы хотим гарантировать транзит газа по трубопроводу через Украину", — сказал Габриэль.

    Ранее премьер-министр Матеуш Моравецкий заявил, что Польша против строительства газопровода "Северный поток-2". По его словам, Польша считает необходимым сохранить зависимость России от транзита газа через Украину.

    Транзит газа через Украину в ЕС в январе составил 5 млрд 689,4 млн куб. м, в Молдову – 366,1 млн куб. м. Этот показатель транзита стал самым низким за последние семь лет за исключением января 2015 года, когда "Газпром" якобы снижал транзит, чтобы препятствовать реверсу Украиной газа из ЕС.

    Напомним, Еврокомиссия готова стать координатором между Россией и Украиной, если будут возобновлены переговоры о будущем транзита российского газа через Украину в Евросоюз.

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