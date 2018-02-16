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    Премьер Польши: надо сохранить зависимость РФ от транзита газа через Украину

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    Как отметил Матеуш Моравецкий, Варшава не хочет, чтобы Россия получила возможность транспортировать газ в Европу в обход Украины.
    Матеуш Моравецкий
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 16 фев – РИА Новости Украина. Премьер-министр Матеуш Моравецкий заявил, что Польша против строительства газопровода "Северный поток-2", передает Польское радио.

    По его словам, Польша считает необходимым сохранить зависимость России от транзита газа через Украину.

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    РИА Новости | Перейти в фотобанк
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    "Прежде всего, это политический вопрос и вопрос больших, серьезных угроз, которые могут возникнуть в ситуации, если "Nord Stream-2", то есть вторая нитка "Северного потока", будет построен", — сказал Моравецкий.

    По его словам, Варшава не хочет, чтобы Россия получила возможность транспортировать газ в Европу в обход Украины: "Это, прежде всего, потому, что сегодня все время несколько десятков миллиардов кубометров газа Россия должна отправлять в Западную Европу через Украину. Россия поставляет около 180-185 миллиардов кубометров газа и примерно в трети этого объема, а в отдельные годы значительно больше, она была зависима от Украины".

    Премьер считает, что зависимость от украинского транзита сдерживает Россию от "агрессивных действий". "В связи с этим ее агрессивные действия на Донбассе, то есть в восточной части Украины, сдерживаются в определенной степени риском того, что было бы, если бы с газопроводом случилось что-то нехорошее", — заявил он.

    Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Новый трубопровод планируется построить рядом с "Северным потоком". Финансовый директор Nord Stream 2 AG Пол Коркоран сообщал, что компания планирует получить разрешения в феврале и начать строительство летом 2018 года.

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