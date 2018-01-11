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    МИД Германии предложил "поощрение" для РФ в случае соблюдения "Минска"

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    США - Россия: санкции преткновения (617)

    (обновлено: )50834
    По мнению министра иностранных дел Германии, если Россия обеспечит длительное перемирие в Донбассе, она вправе рассчитывать на поэтапну. отмену санкций.
    Министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 11 янв — РАИ Новости Украина. Евросоюз мог бы начать поэтапную отмену санкции против России при длительном перемирии в Донбассе, заявил министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль.

    Дворец Европы в Страсбурге, где проходят заседания Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ)
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Резолюция ПАСЕ: реакция в Европе и санкции против РФ

    "Если Российская Федерация готова это делать, она должна за это что-то получить", — сказал Габриэль, слова которого приводит DW.

    При этом предложение об одномоментной отмене всех санкций против России только при условии стопроцентного выполнения минских договоренностей он назвал "оторванной от реальности". В пользу идеи поэтапной отмены Габриэль привел аргумент, что санкции вводились также поэтапно.

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    Напомним, ранее постоянный представитель Болгарии при ЕС Димитер Цанчев заявил, что пересмотр санкций Евросоюза в отношении России требует полного выполнения минских соглашений.

    ЕС ввел экономические ограничительные меры против России летом 2014 года на фоне конфликта ва Украине и позже расширил их. Лидеры стран-членов ЕС в марте 2015 года привязали их действие к полному выполнению минских соглашений. В декабре Совет Евросоюза принял решение о продлении экономических санкций в отношении России до 31 июля 2018 года.

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    Россия неоднократно заявляла, что не является стороной вооруженного конфликта в Донбассе.
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