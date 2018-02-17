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    МИД ФРГ сообщил о возможности поэтапного снятия санкций с РФ

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    Конференция в Мюнхене: Донбасс в центре внимания (34)

    (обновлено: )70040
    Глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль сообщил, что считает правильной идею о вводе "голубых касок" в Донбасс, если этот ввод будет осуществлен, то можно будет начать поэтапное снятие санкций.
    Министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 17 фев — РИА Новости Украина. Поэтапное снятие санкций с РФ может начаться после ввода миротворцев ООН в Донбасс, заявил действующий глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль во время организованного немецким бизнесом завтрака с российским коллегой Сергеем Лавровым.

    Флаг США и флаг России
    Mladen ANTONOV / AFP
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    "Считаю правильной идею российского президента… о вводе "голубых касок" в Донбасс. Если этот ввод будет осуществлен, то можно будет начать поэтапное снятие санкций", — сказал Габриэль.

    Отношения РФ и западных стран ухудшились в связи ситуацией в Украине и вокруг Крыма. Запад, обвинив РФ во вмешательстве, ввел против нее санкции, Москва приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно. В последнее время в странах ЕС все отчетливее звучат мнения о необходимости отмены санкций в отношении РФ.

    Киев добивается введения в Донбасс миротворцев ООН. Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что поддерживает идею отправки миротворцев ООН в Украину, но речь может идти только о функции обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ. Глава МИД Украины Павел Климкин заявлял, что Украина, США, ФРГ и Франция практически разработали совместный проект резолюции ООН по миротворцам в Донбассе. В Москве эти инициативы сравнили с введением в Донбасс "оккупационной администрации".

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