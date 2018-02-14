Посол Евросоюза заявил, что новые санкции в отношении РФ не планируются

КИЕВ, 14 фев — РИА Новости Украина. Брюссель ранее уже ввел против России санкции, связанные с ситуацией в Украине, других санкций в отношении Москвы на повестке дня нет, заявил в среду посол Евросоюза в России Маркус Эдерер.

"Евросоюз ввел в отношении России собственные санкции – и на это есть причины. Как мы неоднократно подчеркивали, санкции не являются самоцелью, они необходимы, чтобы способствовать выполнению Минских соглашений. Это основная задача санкций ЕС. В данный момент на повестке нет других санкций", — сказал Эдерер в интервью газете "Коммерсант".

Он подчеркнул, что "США проводят собственную политику", и Вашингтон выработал новый инструмент давления на РФ — CAATSA – "хотя сейчас слишком рано делать выводы о том, как он будет применяться".

"Я могу только сказать, что Евросоюз — это суверенное объединение, и его страны-члены будут самостоятельно принимать решения о том, вводить или не вводить те или иные ограничения", — заявил высокопоставленный дипломат.

"Что касается санкций, связанных с минскими соглашениями, то Вашингтон и Брюссель координируют свои действия. Буквально несколько недель назад американская сторона ввела ограничительные меры в отношении физических и юридических лиц, ранее уже попавших в европейские "санкционные списки", — добавил посол ЕС.