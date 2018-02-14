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    Посол Евросоюза заявил, что новые санкции в отношении РФ не планируются

    (обновлено: )22310
    Маркус Эдерер отметил, что санкции не являются самоцелью, они необходимы, чтобы способствовать выполнению Минских соглашений. Это основная задача санкций ЕС. В данный момент на повестке нет других санкций по отношению к РФ.
    Флаг Евросоюза
    Украинское фото

    КИЕВ, 14 фев — РИА Новости Украина. Брюссель ранее уже ввел против России санкции, связанные с ситуацией в Украине, других санкций в отношении Москвы на повестке дня нет, заявил в среду посол Евросоюза в России Маркус Эдерер.

    "Евросоюз ввел в отношении России собственные санкции – и на это есть причины. Как мы неоднократно подчеркивали, санкции не являются самоцелью, они необходимы, чтобы способствовать выполнению Минских соглашений. Это основная задача санкций ЕС. В данный момент на повестке нет других санкций", — сказал Эдерер в интервью газете "Коммерсант".

    Он подчеркнул, что "США проводят собственную политику", и Вашингтон выработал новый инструмент давления на РФ — CAATSA – "хотя сейчас слишком рано делать выводы о том, как он будет применяться".

    "Я могу только сказать, что Евросоюз — это суверенное объединение, и его страны-члены будут самостоятельно принимать решения о том, вводить или не вводить те или иные ограничения", — заявил высокопоставленный дипломат.

    "Что касается санкций, связанных с минскими соглашениями, то Вашингтон и Брюссель координируют свои действия. Буквально несколько недель назад американская сторона ввела ограничительные меры в отношении физических и юридических лиц, ранее уже попавших в европейские "санкционные списки", — добавил посол ЕС.

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