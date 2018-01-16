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    Экономика

    Климкин рассказал о повышенном интересе немецкого бизнеса к Украине

    (обновлено: )14901
    Как рассказал министр иностранных дел Украины Павел Климкин, зачастую иностранный бизнес осваивает новые рынки благодаря так называемому "сарафанному радио".
    Климкин провел встречу с немецкими бизнесменами
    @PavloKlimkin

    КИЕВ, 16 янв — РИА Новости Украина. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин провел встречу с немецкими бизнесменами и поделился ее результатами. Об этом глава МИД написал на своей странице в Twitter.

    ​"Хотя вопросов остается много, но говорят, что за 4 года проделана большая работа, чтобы иностранному бизнесу у нас было более комфортно", — отметил Климкин.

    Он добавил, что зачастую иностранный бизнес осваивает новые рынки благодаря так называемому "сарафанному радио".

    Климкин убежден, что чем больше в Украине будет "историй успеха", тем больше будет иностранных инвестиций.

    Напомним, бизнес вывел из Украины в 2017 году $1,8 млрд.

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