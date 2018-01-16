Климкин рассказал о повышенном интересе немецкого бизнеса к Украине

КИЕВ, 16 янв — РИА Новости Украина. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин провел встречу с немецкими бизнесменами и поделился ее результатами. Об этом глава МИД написал на своей странице в Twitter.

Зустрівся з 🇩🇪 бізнесом. Інтерес до 🇺🇦 підвищений:).Хоч питань залишається багато,але кажуть, що за 4р зроблено вел роботу,щоб іноз бізнесу у нас було більш комфортно.Бізнес освоює нові ринки найбільше за «сарафанним радіо»,тож більше success stories=більше іноз інвестицій. pic.twitter.com/LST2dnTWaz — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 16 января 2018 г.

​"Хотя вопросов остается много, но говорят, что за 4 года проделана большая работа, чтобы иностранному бизнесу у нас было более комфортно", — отметил Климкин.

Он добавил, что зачастую иностранный бизнес осваивает новые рынки благодаря так называемому "сарафанному радио".

Климкин убежден, что чем больше в Украине будет "историй успеха", тем больше будет иностранных инвестиций.

Напомним, бизнес вывел из Украины в 2017 году $1,8 млрд.