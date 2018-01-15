Климкин обсудил с Лавровым миротворцев и освобождение пленных в Донбассе

КИЕВ, 15 янв — РИА Новости Украина. Глава МИД Украины Павел Климкин сообщил, что обсудил с главой МИД РФ Сергеем Лавровым освобождение пленных, формат возможной миротворческой миссии ООН в Донбассе, а также работу Совместного центра контроля и координации прекращения огня (СЦКК) на востоке Украины.

"Только что разговаривал с Лавровым об освобождении наших заложников и политических заключенных, а также по формату возможной миротворческой миссии ООН для оккупированного Донбасса. Позиции очень далеки, но должны работать дальше. Говорили также об СЦКК и не обошли вниманием его (Лаврова) итоговую пресс-конференцию", — написал Климкин в понедельник в Twitter.

Щойно розмовляв з Лавровим щодо звільнення наших заручників та політичних в’язнів,а також щодо формату можливої миротворчої місії ООН для окупованого Донбасу.Позиції дуже далекі,але маємо працювати далі.Говорили також про СЦКК та не обійшли увагою його підсумкову прес-конференцію — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 15 января 2018 г.

Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что поддерживает идею отправки миротворцев ООН в Украину, но речь может идти только о функции обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ, миротворцы должны находиться на линии разграничения в Донбассе и ни на каких других территориях. Киев считает, что миссия ООН должна иметь более широкий мандат и разместиться на всей территории Донбасса вплоть до границы с Россией. Также Киев отвергает возможность прямых переговоров с ополченцами.

По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.