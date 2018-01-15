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    Климкин обсудил с Лавровым миротворцев и освобождение пленных в Донбассе

    (обновлено: )43401
    Глава МИД Украины Павел Климкин сообщил, что обсудил со своим российским коллегой ряд вопросов относительно ситуации в Донбассе, включая формат возможной миротворческой миссии ООН и освобождение пленных.
    Встреча глав МИД нормандской четверки (Украина, Германия, Россия, Франция) по украинскому урегулированию в Берлине. Сергей Лавров и Павел Климкин
    REUTERS Hannibal Hanschke

    КИЕВ, 15 янв — РИА Новости Украина. Глава МИД Украины Павел Климкин сообщил, что обсудил с главой МИД РФ Сергеем Лавровым освобождение пленных, формат возможной миротворческой миссии ООН в Донбассе, а также работу Совместного центра контроля и координации прекращения огня (СЦКК) на востоке Украины.

    "Только что разговаривал с Лавровым об освобождении наших заложников и политических заключенных, а также по формату возможной миротворческой миссии ООН для оккупированного Донбасса. Позиции очень далеки, но должны работать дальше. Говорили также об СЦКК и не обошли вниманием его (Лаврова) итоговую пресс-конференцию", — написал Климкин в понедельник в Twitter.

    Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что поддерживает идею отправки миротворцев ООН в Украину, но речь может идти только о функции обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ, миротворцы должны находиться на линии разграничения в Донбассе и ни на каких других территориях. Киев считает, что миссия ООН должна иметь более широкий мандат и разместиться на всей территории Донбасса вплоть до границы с Россией. Также Киев отвергает возможность прямых переговоров с ополченцами.

    По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.

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