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    ОБСЕ не контролирует ситуацию в ОРДЛО - Климкин

    (обновлено: )17511
    Министр иностранных дел Украины Павел Климкин убежден, что "Россия продолжает тактику контролируемой эскалации в Донбассе", поэтому, по его словам, "ОБСЕ не может реально контролировать, что происходит на оккупированной территории".
    Павел Климкин
    Украинское фото

    КИЕВ, 3 янв — РИА Новости Украина. Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ не имеет возможности контролировать ситуацию на неподконтрольной территории Донбасса, заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

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    Контактная группа по урегулированию конфликта в Донбассе ранее в Минске согласовала режим прекращения огня к новогодним и рождественским праздникам с 23 декабря.

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    "Россия продолжает тактику контролируемой эскалации в Донбассе. Мы все это видим не только из обстрелов, а и из того, что ОБСЕ не может реально контролировать, что происходит на оккупированной территории", — сказал Климкин на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Германии Зигмаром Габриэлем в среду в Киеве, передает УНИАН

    По его словам, признаком продолжения этой тактики является, в том числе, выход РФ из состава Совместного центра по контролю и координации.

    Ранее глава МИД заявил, что оружие, которое США предоставят Украине, будет использоваться только в случае провокаций со стороны ополченцев, но не для эскалации конфликта в Донбассе.

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