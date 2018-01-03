ОБСЕ не контролирует ситуацию в ОРДЛО - Климкин

КИЕВ, 3 янв — РИА Новости Украина. Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ не имеет возможности контролировать ситуацию на неподконтрольной территории Донбасса, заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

Контактная группа по урегулированию конфликта в Донбассе ранее в Минске согласовала режим прекращения огня к новогодним и рождественским праздникам с 23 декабря.

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"Россия продолжает тактику контролируемой эскалации в Донбассе. Мы все это видим не только из обстрелов, а и из того, что ОБСЕ не может реально контролировать, что происходит на оккупированной территории", — сказал Климкин на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Германии Зигмаром Габриэлем в среду в Киеве, передает УНИАН.

По его словам, признаком продолжения этой тактики является, в том числе, выход РФ из состава Совместного центра по контролю и координации.

Ранее глава МИД заявил, что оружие, которое США предоставят Украине, будет использоваться только в случае провокаций со стороны ополченцев, но не для эскалации конфликта в Донбассе.