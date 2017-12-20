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    В Минске договорились о перемирии в Донбассе с 23 декабря - ОБСЕ

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    Миротворцы в Донбассе: РФ и Украина отозвали наблюдателей (351)

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    По словам спецпредставителя ОБСЕ Мартина Сайдика, трехсторонняя контактная группа подчеркнула необходимость обеспечения мира и спокойствия в связи с рождественскими и новогодними праздниками и, руководствуясь ранее достигнутыми договоренностями.
    Спецпредставитель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) по Украине Мартин Сайдик. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 20 дек — РИА Новости Украина. Спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик подтвердил, что контактная группа по Украине договорилась о перемирии в Донбассе с 00.00 по киевскому времени 23 декабря.

    Круглый зал в Президент-отеле в Минске, где проходят заседания контактной группы по Украине
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    "Трехсторонняя контактная группа подчёркивает необходимость обеспечения мира и спокойствия (в зоне конфликта в Донбассе — ред.) в связи с рождественскими и новогодними праздниками и, руководствуясь ранее достигнутыми договоренностями и обязательствами, подтверждает приверженность соблюдению устойчивого, всеобъемлющего и бессрочного режима прекращения огня с 00.00 23 декабря по киевскому времени", — сказал Сайдик журналистам в среду в Минске.

    Как говорится в 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

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    Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске. 

    Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.

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