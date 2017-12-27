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    В ОБСЕ прокомментировали обмен пленными в Донбассе

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    Масштабный обмен пленными в Донбассе: все подробности (388)

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    В частности, генсек ОБСЕ Томас Гремингер подчеркнул, что подобный прогресс является результатом "безустанной работы при поддержке Трехсторонней контактной группы" и демонстрирует важность этого формата.
    Украинские пленные во время обмена пленными, 27 декабря 2017
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 27 дек — РИА Новости Украина. Председатель ОБСЕ, глава МИД Австрии Карин Кнайссль и генсек организации Томас Гремингер приветствуют широкомасштабный обмен пленными на востоке Украины и призывают стороны использовать этот импульс для дальнейшего прогресса в разрешении кризиса, говорится в заявлении, распространенном пресс-службой организации.

    Ранее в среду в Украине состоялся самый масштабный за время конфликта в Донбассе и первый за 15 месяцев обмен пленными. Киеву передали 73 человека, ДНР и ЛНР — 233.

    Порошенко встретил освобожденных пленных. Видео
    facebook.com/petroporoshenko
    Порошенко встретил освобожденных пленных

    "То, что столь большому количеству людей, удерживаемых по обе стороны, позволили вернуться домой перед Новым годом и православным Рождеством — долгожданное развитие. Состоявшийся сегодня обмен — это не только гуманитарный акт, но и важный шаг в вопросе выстраивания доверия", — заявила Кнайссль.

    Гремингер подчеркнул, что подобный прогресс является результатом "безустанной работы при поддержке Трехсторонней контактной группы" и демонстрирует важность этого формата. "Крайне важно, чтобы стороны продолжали работать с трехсторонней контактной группой для достижения устойчивого прогресса на пути к миру", — отметил Гремингер.

    Смотрите также: Обмен пленными в Донбассе: первые кадры на свободе

    Кнайссль и Гремингер отметили, что сегодняшний обмен пленными с уменьшившимся в последние дни числом нарушений режима прекращения огня являются шагом вперед. "Тем не менее, это лишь один шаг, за которым должны последовать множество других. Мы призываем стороны обеспечить надежное прекращение насилия в грядущие дни как часть полного выполнения минских договоренностей", — подчеркнули руководители ОБСЕ.

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    Украинские пленные во время обмена пленными, 27 декабря 2017
    Масштабный обмен пленными в Донбассе: все подробности
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