Сейчас решается, кто будет править Украиной – Запад или коррупция?

Евгений Стримов, РИА Новости Украина

Запад все жестче заявляет свои требования к украинской власти. По-прежнему одним из главных "хотелок" остается создание антикоррупционного суда. Причем, не в варианте президента Порошенко – Международный валютной фонд уведомил власти Украины, что считает неприемлемым принятие законопроекта о создании антикоррупционного суда в редакции, предложенной главой государства.

Документ, подчеркивают в МВФ, содержит положения, которые нарушают обязательства Киева перед международными партнерами.

Опасения у Запада вызывают и инициативы украинских "ястребов" принять "закон о реинтеграции Донбасса", который фактически перечеркнет "Минск". Посол США в Украина Мари Йованович в интервью СМИ заявила, что законопроект должен оставлять открытым путь к имплементации Минских договоренностей.

То, о чем раньше говорилось тихонько, за закрытыми дверями, под ковром, сегодня просто выплескивается в публичную сферу, рассказал в комментарии РИА Новости Украина политолог, директор Института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.

Эти контуры внешнего управления, разъясняет эксперт, которые работали раньше, сегодня в полной мере проявляют себя публично.

Борьба за будущее Украины

Происходит подобный "вынос сора", считает Бортник, потому что украинская власть думала, что ей удастся играть с Западом – использовать его для получения кредитов, помощи в противостоянии с Российской Федерацией, вместе с тем не отдавая ничего взамен или отдавая очень мало.

"Сегодня в теме антикоррупционного суда Запад демонстрирует общее, между всеми Западными структурами – США, МВФ, Мировым банком, Европейским Союзом – желание взять под контроль украинские политические элиты, создав замкнутый цикл правосудия внутри украинской политической системы. НАБУ, САП, антикоррупционный суд", – подчеркивает политолог.

При этом, конечно, украинские олигархи и политики чудесно понимают, что в случае создания этой замкнутой, зависимой от Запада, а не от Банковой, системы, только дело времени, когда они потеряют свое влияние и могут оказаться в местах не столь отдаленных и вынуждены будут отказаться от своих активов.

"Поэтому эта схватку, которую мы сегодня наблюдаем, это как раз схватка за будущее украинских олигархов, за будущее нынешней коррупционной системы. И мне как эксперту даже сложно кого-то здесь поддержать. Я думаю, так чувствует себя каждый украинец. С одной стороны, очевидное внешнее управление, с другой стороны, очевидная прогнившая коррупционная система. Оба выбора очень плохие, по большому счету", – сообщил эксперт.

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Параллельно президент, конечно, пытается решить вопрос поддержки Западом его на выборах 2019 года, добавляет Бортник.

"И мне кажется, он пытается обменять вопрос антикоррупционного суда на поддержку со стороны Запада в 2019 году. Поэтому он так жестко упирается, так ожесточенно идут торги", – рассказал политолог.

Подставляют президента перед Западом

Говоря о "законе о реинтеграции Донбасса", Бортник сообщил, что документ изначально был оберткой для продления минских соглашений. И хотя уже, условно говоря, конфетку съели, но обертку "Народный фронт" хочет превратить в политический флаг, на котором он будет пиариться.

"И мы наблюдаем борьбу вокруг этой обертки. Порошенко чудесно понимает, что как и с законом об образовании в части языков, ему потом – его МИДу, его Климкину, ему лично потом придется отдуваться на международных платформах в ситуации, когда Россия начнет обвинять Украину в отказе от минских соглашений, выходе из них", – подчеркнул эксперт.

Конструкция нынешнего законопроекта, фактически, вводит прямой запрет на реализацию минских соглашений.

"Схема минских соглашений, при котором происходит диалог Киева с Донецком и Луганском, а Россия, Франция и Германия – гаранты этого диалога, ломается, потому что там – оккупационная администрация, Россия – страна агрессор и теперь только имеет смысл только диалог между Украиной и Россией. Порошенко чудесно это понимает, понимает, что его сразу обвинят в выходе из минских соглашений. Он понимает, что он подставит Западных партнеров, в первую очередь Волкера, в переговорном процессе. Ему сразу из Москвы скажут: "Посмотри, что делают твои подопечные. Они же фактически хотят войны, эскалируют ситуацию", – уверен политолог.

Поэтому, говорит Бортник, президент обещал "Народному фронту" принять законопроект, но по сути его принятия глава государства не хочет – "и, по большому счету, создает все условия для саботирования этого законопроекта".

"Я не исключаю, что в конечном итоге Порошенко кинет своих партнеров и голосов не хватит", – подытожил эксперт.