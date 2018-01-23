Климкин встретился с Тиллерсоном

КИЕВ, 23 янв — РИА Новости Украина. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин встретился с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном на полях министерской конференции в Париже, сообщило во вторник украинское внешнеполитическое ведомство.
Во Франции проходит конференция по расследованию преступлений, связанных с применением химического оружия.
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"Встреча Павла Климкина на полях министерской конференции в Париже с американским коллегой Рексом Тиллерсоном (состоялась — Ред.)", — говорится в сообщении МИД Украины в Twitter.
Зустріч @PavloKlimkin на полях Міністерської Конференції в Парижі з американським колегою Рексом Тіллерсоном.@PavloKlimkin meeting his American colleague Rex Tillerson at the Ministerial Conference in Paris. pic.twitter.com/AdaUfdeRou— MFA of Ukraine 🇺🇦 (@MFA_Ukraine) 23 января 2018 г.
Подробностей встречи в украинском внешнеполитическом ведомстве не сообщили.
Ранее сообщалось, что государственный секретарь Рекс Тиллерсон посетит Лондон, Париж, Варшаву, а также Давос (Швейцария) в период 21-27 января.