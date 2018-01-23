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    Политика

    Климкин встретился с Тиллерсоном

    (обновлено: )107
    Встреча Павла Климкина прошла на полях министерской конференции в Париже с американским коллегой Рексом Тиллерсоном. Подробностей встречи в украинском внешнеполитическом ведомстве не сообщили.
    Павел Климкин и Рекс Тиллерсон в Париже
    twitter.com/mfa_ukraine

    КИЕВ, 23 янв — РИА Новости Украина. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин встретился с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном на полях министерской конференции в Париже, сообщило во вторник украинское внешнеполитическое ведомство.

    Во Франции проходит конференция по расследованию преступлений, связанных с применением химического оружия.

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    "Встреча Павла Климкина на полях министерской конференции в Париже с американским коллегой Рексом Тиллерсоном (состоялась — Ред.)", — говорится в сообщении МИД Украины в Twitter.

    ​Подробностей встречи в украинском внешнеполитическом ведомстве не сообщили.

    Ранее сообщалось, что государственный секретарь Рекс Тиллерсон посетит Лондон, Париж, Варшаву, а также Давос (Швейцария) в период 21-27 января.

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