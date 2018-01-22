наверх
22.01.201820:30
Курсы валют НБУ
  • USD28.84+ 0.07
  • EUR35.35+ 0.14
Рубрики
Ещё
    Политика

    Климкин озвучил приоритет МИД на 2018 год

    (обновлено: )10605
    По словам Климкина, главным приоритетом работы МИД а этот год - содержание солидарности цивилизованного мира, международного сообщества в борьбе против за независимость и территориальную целостность.
    Павел Климкин. Архивное фото
    president.gov.ua

    КИЕВ, 22 янв — РИА Новости Украина. Приоритетом работы Министерства иностранных дел в 2018 году будет сохранение международной солидарности с Украиной в борьбе "против агрессии Российской Федерации", заявил глава МИД Павел Климкин.

    Флаги Украины и России. Архивное фото
    RIA News Александр Вильф | Перейти в фотобанк
    Сказал, как отрезал. Чем Украина пытается напугать РФ?

    "Главным приоритетом работы МИД есть и будет на этот год — содержание солидарности цивилизованного мира, международного сообщества в нашей борьбе против российской агрессии за нашу независимость и территориальную целостность", — подчеркнул Климкин.

    Министр отметил, что сейчас есть на территории Донбасса — "русская оккупационная администрация".

    По словам Климкина, Россия хочет сохранить "временно оккупированную территорию как свою колонию, установить там "какие-то особые правила", а затем продвигаться к федерализации и фрагментации Украины", сообщает Укринформ.

    Ранее Климкин заявил, что Украина по состоянию на конец 2017 года денонсировала 35 различных соглашений с РФ и намерена денонсировать в ближайшее время еще восемь документов.

     

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Горящий отель Intercontinental в Кабуле после нападения боевиков
    Гибель украинцев в Кабуле: все о кровавом теракте
    Рада приняла закон об обеспечении суверенитета на Донбассе
    Реинтеграция Донбасса: закон принят, что дальше?
    Переговоры Порошенко и Трампа
    Давос-2018: что ждать Украине от пленума олигархов?
    В Измаиле масштабные отключения электричества: комментарий мэра. Видео
    Украина: снежно-дождевой армагеддон