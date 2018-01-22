Климкин озвучил приоритет МИД на 2018 год

КИЕВ, 22 янв — РИА Новости Украина. Приоритетом работы Министерства иностранных дел в 2018 году будет сохранение международной солидарности с Украиной в борьбе "против агрессии Российской Федерации", заявил глава МИД Павел Климкин.

"Главным приоритетом работы МИД есть и будет на этот год — содержание солидарности цивилизованного мира, международного сообщества в нашей борьбе против российской агрессии за нашу независимость и территориальную целостность", — подчеркнул Климкин.

Министр отметил, что сейчас есть на территории Донбасса — "русская оккупационная администрация".

По словам Климкина, Россия хочет сохранить "временно оккупированную территорию как свою колонию, установить там "какие-то особые правила", а затем продвигаться к федерализации и фрагментации Украины", сообщает Укринформ.

Ранее Климкин заявил, что Украина по состоянию на конец 2017 года денонсировала 35 различных соглашений с РФ и намерена денонсировать в ближайшее время еще восемь документов.