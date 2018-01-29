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    Россия

    В России назвали мечту Климкина

    (обновлено: )881180
    По мнению Алексея Пушкова, мечтать о лишении России права вето в ООН могут только Павел Климкин, а также "люди, ничего не смыслящие ни в мировой политике, ни в международном праве".
    Министр иностранных дел Украины Павел Климкин. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 29 янв — РИА Новости Украина. Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков считает, что министр иностранных дел Украины Павел Климкин мечтает о лишении России права вето в ООН.

    "Мечтать о лишении России права вето в ООН могут только глава МИД Украины и люди, ничего не смыслящие ни в мировой политике, ни в международном праве", — написал сенатор на своей странице в Twitter.

    Алексей Пушков/Twitter, 28 января 2018

    ​Спецпредставитель Госдепа по Украине Курт Волкер ранее заявил, что Россию не будут пытаться лишить права вето в ООН из-за ее позиции по вводу миротворцев в Донбасс.

    "Когда речь идет об ООН, конечно, Россия имеет право вето. Я не думаю, что кто-то будет пытаться это изменить", — сказал он, добавив, что вообще не рассматривает подобный вариант развития событий.

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    РИА Новости | Перейти в фотобанк
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    Ранее о необходимости лишить Россию права вето неоднократно заявляли в Киеве. В частности, подобные высказывания делал глава МИД Украины Павел Климкин. Руководитель внешнеполитического ведомства также называл постоянное членство России в Совбезе "фундаментальной проблемой" и обвинял Москву в "разжигании" конфликтов в Европе.

    Комментируя слова Климкина, официальный представитель российского МИД Мария Захарова посоветовала ему сначала "навести порядок у себя дома, там все наладить, а потом уже браться за улучшение работы международных механизмов".

    В настоящее время все постоянные члены Совбеза ООН – Россия, США, Китай, Франция и Великобритания – обладают правом вето, который дает возможность блокировать любую резолюцию международной организации.

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