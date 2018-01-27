Решение Сейма. "Свобода" требует от Порошенко и Рады уволить Климкина

КИЕВ, 27 янв — РИА Новости. Националистическая партия "Свобода" требует от президента Украины Петра Порошенко публично осудить решение Сейма Польши о пропаганде бандеровской идеологии и уволить главу МИД Павла Климкина "за очередной провал отечественной дипломатии".

Сейм Польши в пятницу принял пакет поправок в закон об Институте национальной памяти, которые в числе прочего вводят уголовную ответственность за отрицание Волынской резни и пропаганду бандеровской идеологии. Согласно закону, тот, кто "публично вопреки фактам отрицает" перечисленные в нем преступления, "подлежит штрафу либо наказанию в виде лишения свободы на срок до 3 лет". В ответ на это МИД Украины выразил обеспокоенность по поводу принятого закона и ждет от Сената Польши, который должен в свою очередь рассмотреть закон, политической мудрости.

"В связи с этим требуем от президента Украины Петра Порошенко и председателя Верховной Пады Украины Андрея Парубия: безотлагательно инициировать и созвать внеочередную сессию для адекватной оценки решения Сейма Польши; уволить министра иностранных дел Павла Климкина за очередной провал отечественной дипломатии; призываем президента Украины Петра Порошенко как ответственного за внешнюю политику немедленно публично осудить решение польского Сейма и вернуть звание Героя Украины Степану Бандере и Роману Шухевичу, которое отобрал преступный режим Януковича (экс-президент Украины Виктор)", — говорится в заявлении партии, которое опубликовано в субботу на ее сайте.

Также в партии заявили, что считают принятие такого пакета поправок в закон "прямым вмешательством во внутренние дела Украины и, по сути, выдвижением территориальных претензий".

"Самая большая ответственность перед Украиной и украинцами лежит на руководстве нашего государства. Очевидно, что действующая польская власть не смела бы делать таких шагов, если бы украинские руководители им не потакали", — говорится в заявлении.

В партии считают, что таким образом Польша отрицает право Украины на собственную государственность и национальное достоинство. "Такие решения польского Сейма — это беспрецедентная обида, которая состоялась на фоне попыток Украины восстановить добрососедские отношения с Польшей", — считают в партии.

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В последние годы в отношениях Киева и Варшавы появилась напряженность, главным образом на фоне дискуссий о событиях, которые касаются вопросов исторической памяти.