Глава ОБСЕ и Климкин в среду посетят Донбасс

КИЕВ, 30 янв — РИА Новости Украина. Глава МИД Украины Павел Климкин сообщил, что в среду вместе со своим итальянским коллегой Анджелино Альфано, который является действующим председателем ОБСЕ, посетит Донбасс.

"Завтра мы едем вместе с Анджелино в Донбасс, чтобы он почувствовал и посмотрел на ситуацию там своими глазами…", — сказал Климкин на брифинге с Альвано в Киеве.

Ранее сообщалось, что министр иностранных дел и международного сотрудничества Италии, председатель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе ОБСЕ Анджелино Альфано 30-31 января посетит Украину с рабочим визитом.