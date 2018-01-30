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    Глава ОБСЕ и Климкин в среду посетят Донбасс

    Тема:

    Миротворцы в Донбассе: надежда на перемирие (480)

    (обновлено: )6001
    Глава МИД Украины Павел Климкин хочет, чтобы председатель ОБСЕ Анджелино Альфано "почувствовал и посмотрел на ситуацию там (в Донбассе - ред.) своими глазами".
    Анджелино Альфано. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 30 янв — РИА Новости Украина. Глава МИД Украины Павел Климкин сообщил, что в среду вместе со своим итальянским коллегой Анджелино Альфано, который является действующим председателем ОБСЕ, посетит Донбасс.

    "Завтра мы едем вместе с Анджелино в Донбасс, чтобы он почувствовал и посмотрел на ситуацию там своими глазами…", — сказал Климкин на брифинге с Альвано в Киеве.

    Ранее сообщалось, что министр иностранных дел и международного сотрудничества Италии, председатель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе ОБСЕ Анджелино Альфано 30-31 января посетит Украину с рабочим визитом.

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