Польское табу на Бандеру. Рада сделает заявление по скандальному закону

КИЕВ, 1 фев — РИА Новости Украина. Верховная Рада Украины обратится с заявлением к польскому парламенту, в котором отметит недопустимость пренебрежительного отношения к украинской истории и призывом к президенту Польши не подписывать закон, которые предполагают запрет "бандеровской идеологии", заявила первый вице-спикер Рады Ирина Геращенко.

Сенат (верхняя палата парламента) Польши принял закон об уголовной ответственности за пропаганду "идеологии украинских националистов", "Волынской резни" и утверждения о пособничестве поляков нацистам в годы Второй мировой войны. Закон еще на стадии парламентской работы над его проектом вызвал резкую негативную реакцию не только в Украине, но и в Израиле. В Тель-Авиве, в частности, опасаются, что закон может ударить по евреям, которые пострадали по вине жителей Польши и захотят об этом рассказать. Следующим шагом в принятии закона будет его подписание президентом Польши Анджеем Дудой.

"Последние решения радикального крыла польской элиты противоречат духу дружбы, сотрудничества и добрососедства, который много лет существует между Украиной и Польшей", — сказала Геращенко в комментарии телеканалу "112 Украина" в четверг.

В то же время, по ее словам, Рада отреагирует на такое решение польского парламента.

"Мы будем делать соответствующее обращение Верховной Рады, в котором укажем на недопустимость пренебрежительного отношения к украинской истории и украинских исторических фигур… И мы апеллируем к президенту Польши не подписывать этот закон. Он не… отвечает дружеским взаимоотношениям", — добавила вице-спикер.

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Ранее председатель комитета по иностранным делам Верховной Рады Анна Гопко заявила, что Польша переходит "красную черту" в добрососедских отношениях с Украиной и "скатывается к диктату", а народный депутат Украины, глава парламентского комитета по вопросам культуры и духовности Николай Княжицкий счел, что Варшава "еще больше изолирует себя" в международной политике. В свою очередь президент Украины Петр Порошенко назвал неприемлемым принятый Сенатом Польши закон об ответственности за пропаганду "бандеровской идеологии" и призвал Варшаву к диалогу, подчеркнув, что "историческая правда требует откровенного разговора и диалога, а не запретов".