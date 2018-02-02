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    Аналитика и комментарии

    Хроника 1 февраля: обстрел минобороны ДНР, запрет "бандеровской идеологии" в Польше

    Тема:

    Украина - Польша: Бандера раздора (379)

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    Накануне премьер Польши уточнил позицию по поводу запрета "бандеровской идеологии", комитет защиты журналистов сделал заявление по ситуации с главредом "Страны" Игорем Гужвой, к тому же в Украине запретили родительские комитеты в школах.
    Флаги Украины и Польши
    Святослав Цеголко в Facebook

    Людмила Калита, РИА Новости Украина

    В четверг, 1 февраля, неизвестные из гранатомета обстреляли здание минобороны ДНР в Донецке, СБУ сообщила о ликвидации "ферм", майнивших биткоины для ДНР, а МВФ пока не спешит направлять в Киев новую миссию по вопросу транша. Подробнее — в кратком обзоре от РИА Новости Украина.

    В Донецке обстреляли здание Минобороны ДНР

    В четверг вечером, 1 февраля, неизвестные из гранатомета обстреляли здание минобороны ДНР в Донецке. Инцидент был квалифицирован как теракт, сообщил представитель оперативного командования. В непризнанной ДНР заявили, что "данное провокационное действие направлено на попытку дестабилизации обстановки в республике" и может говорить о подготовке наступательных действий. Позже у здания Минобороны ДНР было обнаружено взрывное устройство.

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    СБУ сообщила о ликвидации "ферм", майнивших биткоины для ДНР

    Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с Генеральной прокуратурой пресекли в Киеве, Киевской области и Черкассах работу криптовалютных "ферм", которые майнили биткоины, часть которых шла на финансирование самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. В ходе обысков в Киеве было изъято более 400 "ферм" для майнинга криптовалюты, более чем по 1 тысяче блоков питания и видеокарт, более 1,5 тысячи жестких дисков, около 500 материнских плат и т.п. 

    МВФ пока не спешит направлять в Киев новую миссию по вопросу транша

    Международный валютный фонд (МВФ) еще не определился с датой, когда персонал Фонда вновь отправится в Киев для решения по новому траншу для Украины, сообщил представитель Фонда Уильям Мюррей в рамках регулярного брифинга для журналистов. МВФ настаивает на создании Антикоррупционного суда в Украине, а также на рыночных ценах на газ. 

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    Премьер Польши уточнил позицию по поводу запрета "бандеровской идеологии"

    Польша не будет ограничивать свободу дебатов о Холокосте, заявил премьер-министр страны Матеуш Моравецкий в специальном телеобращении в четверг вечером. При этом он отметил, что Польша особо настаивает на ложности термина "польские концлагеря". Ранее представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир призвал Дуду ветировать закон о запрете "бандеровской идеологии".

    Перепалка экс-нардепа Эдуарда Леонива и журналиста Руслана Коцабы. Видео
    Канал на Youtube Магнолия-ТВ
    "Свободовец" Леонив в прямом эфире набросился на журналиста Коцабу

    Комитет защиты журналистов сделал заявление по ситуации с Гужвой

    Международный Комитет защиты журналистов призвал власти Украины расследовать угрозы в адрес главного редактора интернет-издания "Страна.ua" Игоря Гужвы. В среду, 31 января, стало известно, что главред интернет-издания "Страна" Игорь Гужва покинул Украину и попросил политического убежища в Австрии. Он также заявил о поступавших в его адрес угрозах физической расправы. По словам журналиста, он покинул Украину легально — после того, как истек срок меры пресечения, избранной ему судом. 

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    В Украине запретили родительские комитеты в школах

    Министр образования Лилия Гриневич подписала приказ №1649, отменяющий деятельность родительских комитетов в школах, сообщил активиста Виталий Фурманюк. Согласно подписанному приказу, распоряжение от 2 июня 2004 №440 "Об утверждении примерного положения о родительских комитетах (совета)" утратило силу. Отмененным положением о родительском комитете определялось, что он подчиняется и подотчетен общешкольному родительскому собранию.

    Перформанс у Администрации Порошенко

    В четверг, 1 февраля, у здания Администрации президента было горячо. Сторонники экс-президента Грузии Михаила Саакашвили провели перформанс под названием "Чемодан-вокзал-Мальдивы". Активисты в театрализованной форме воссоздали отдых украинского президента во время новогодних каникул. Порошенко и его семья летали на экзотический курорт под вымышленными именами. Перед поездкой они получили от СБУ документы на чужие имена.

    Чемодан-вокзал-Мальдивы акция под Администрацией Президента Украины
    facebook.com/Ruhnovihsyl
    Девушки в бикини показали, как Порошенко отдыхал на Мальдивах

    Литва отгородилась от России забором

    Литва построила двухметровый забор протяженностью 45 километров на границе с Калининградской областью (Россия), строительство которого обошлось стране в 1,3 миллиона евро. Некоторые литовцы объясняют строительство забора военной угрозой со стороны России, но, по словам местных пограничников, он нужен для борьбы с нелегальной миграцией и контрабандой сигарет.

    1 февраля отмечается Всемирный день хиджаба — праздник, набирающий популярность во многих странах мира. Основная категория людей, отмечающих его — представители ислама, хотя находится много интересующихся этим, необычным на первый взгляд, праздником и среди представителей иных религиозный конфессий. Хиджаб — один из атрибутов женской одежды в мусульманском мире.

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