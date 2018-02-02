Хроника 1 февраля: обстрел минобороны ДНР, запрет "бандеровской идеологии" в Польше

Людмила Калита, РИА Новости Украина

В четверг, 1 февраля, неизвестные из гранатомета обстреляли здание минобороны ДНР в Донецке, СБУ сообщила о ликвидации "ферм", майнивших биткоины для ДНР, а МВФ пока не спешит направлять в Киев новую миссию по вопросу транша. Подробнее — в кратком обзоре от РИА Новости Украина.

В Донецке обстреляли здание Минобороны ДНР

В четверг вечером, 1 февраля, неизвестные из гранатомета обстреляли здание минобороны ДНР в Донецке. Инцидент был квалифицирован как теракт, сообщил представитель оперативного командования. В непризнанной ДНР заявили, что "данное провокационное действие направлено на попытку дестабилизации обстановки в республике" и может говорить о подготовке наступательных действий. Позже у здания Минобороны ДНР было обнаружено взрывное устройство.

СБУ сообщила о ликвидации "ферм", майнивших биткоины для ДНР

Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с Генеральной прокуратурой пресекли в Киеве, Киевской области и Черкассах работу криптовалютных "ферм", которые майнили биткоины, часть которых шла на финансирование самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. В ходе обысков в Киеве было изъято более 400 "ферм" для майнинга криптовалюты, более чем по 1 тысяче блоков питания и видеокарт, более 1,5 тысячи жестких дисков, около 500 материнских плат и т.п.

МВФ пока не спешит направлять в Киев новую миссию по вопросу транша

Международный валютный фонд (МВФ) еще не определился с датой, когда персонал Фонда вновь отправится в Киев для решения по новому траншу для Украины, сообщил представитель Фонда Уильям Мюррей в рамках регулярного брифинга для журналистов. МВФ настаивает на создании Антикоррупционного суда в Украине, а также на рыночных ценах на газ.

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Премьер Польши уточнил позицию по поводу запрета "бандеровской идеологии"

Польша не будет ограничивать свободу дебатов о Холокосте, заявил премьер-министр страны Матеуш Моравецкий в специальном телеобращении в четверг вечером. При этом он отметил, что Польша особо настаивает на ложности термина "польские концлагеря". Ранее представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир призвал Дуду ветировать закон о запрете "бандеровской идеологии".

Комитет защиты журналистов сделал заявление по ситуации с Гужвой

Международный Комитет защиты журналистов призвал власти Украины расследовать угрозы в адрес главного редактора интернет-издания "Страна.ua" Игоря Гужвы. В среду, 31 января, стало известно, что главред интернет-издания "Страна" Игорь Гужва покинул Украину и попросил политического убежища в Австрии. Он также заявил о поступавших в его адрес угрозах физической расправы. По словам журналиста, он покинул Украину легально — после того, как истек срок меры пресечения, избранной ему судом.

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В Украине запретили родительские комитеты в школах

Министр образования Лилия Гриневич подписала приказ №1649, отменяющий деятельность родительских комитетов в школах, сообщил активиста Виталий Фурманюк. Согласно подписанному приказу, распоряжение от 2 июня 2004 №440 "Об утверждении примерного положения о родительских комитетах (совета)" утратило силу. Отмененным положением о родительском комитете определялось, что он подчиняется и подотчетен общешкольному родительскому собранию.

Перформанс у Администрации Порошенко

В четверг, 1 февраля, у здания Администрации президента было горячо. Сторонники экс-президента Грузии Михаила Саакашвили провели перформанс под названием "Чемодан-вокзал-Мальдивы". Активисты в театрализованной форме воссоздали отдых украинского президента во время новогодних каникул. Порошенко и его семья летали на экзотический курорт под вымышленными именами. Перед поездкой они получили от СБУ документы на чужие имена.

Литва отгородилась от России забором

Литва построила двухметровый забор протяженностью 45 километров на границе с Калининградской областью (Россия), строительство которого обошлось стране в 1,3 миллиона евро. Некоторые литовцы объясняют строительство забора военной угрозой со стороны России, но, по словам местных пограничников, он нужен для борьбы с нелегальной миграцией и контрабандой сигарет.

1 февраля отмечается Всемирный день хиджаба — праздник, набирающий популярность во многих странах мира. Основная категория людей, отмечающих его — представители ислама, хотя находится много интересующихся этим, необычным на первый взгляд, праздником и среди представителей иных религиозный конфессий. Хиджаб — один из атрибутов женской одежды в мусульманском мире.