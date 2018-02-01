Литва отгородилась от России забором

КИЕВ, 1 фев — РИА Новости Украина. Литва построила двухметровый забор протяженностью 45 километров на границе с Калининградской областью (Россия), строительство которого обошлось стране в 1,3 миллиона евро, пишет ВВС.

Некоторые литовцы объясняют строительство забора военной угрозой со стороны России, но, по словам местных пограничников, он нужен для борьбы с нелегальной миграцией и контрабандой сигарет.

"Забор стоит там, где нет естественных преград, например, рек. Кроме забора на границе установлены камеры слежения", — говорится в сообщении.

В конце декабря президент Польша Анджей Дуда одобрил закон по борьбе против африканской чумы свиней. Среди прочего закон предусматривает, в частности, строительство забора на границе с Белоруссией и Украиной.