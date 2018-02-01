Скаршевский: Украина уже давно живет от транша до транша

Анна Лаба, РИА Новости Украина

В Нацбанке считают, что Украина не успеет получить транш макрофинансовой помощи от МВФ в первом квартале текущего года, заявил замглавы Национального банка Украины Дмитрий Сологуб.

По его словам, прогнозировать перспективы сотрудничества с МВФ достаточно сложно.

"Официальный прогноз, который мы озвучили в октябре, – что Украина получит в 2018 году два транша, в первом и в третьем квартале. Но сейчас говорить о первом квартале – уже нереалистично даже с технической точки зрения. Там очень серьезные процедуры. Да и в целом перспективы сотрудничества прогнозировать достаточно сложно. Потому что все зависит от того, будут ли приняты законы", – сказал Сологуб, подчеркнув, что сотрудничество Украины с МВФ остается крайне важным для экономики.

"Очень сильно преувеличивается значимость этого транша. В последние четыре года украинское правительство, украинская власть, получается, живет от транша до транша. Если дадут, значит, все нормально, если не дадут, значит можно списать на МВФ, что раз не дали транш, поэтому у нас такая девальвация, поэтому у нас все плохо. То есть, для украинского правительства МВФ еще играет роль объекта перекладывания ответственности", — сказал экономический эксперт Виктор Скаршевский.

По словам эксперта, если Украина не получит транш в первом полугодии, то ей придется забыть о траншах от МВФ до 2020 года.

"Но если, допустим, в первой половине года все-таки МВФ даст этот транш, то все эти средства, которые поступят от МВФ, уйдут ему обратно. Потому что в этом году Украина должна выплатить Фонду 2,4 млрд долларов, а максимум, что может получить — 1,9 млрд, то есть даже еще и в дефиците останемся. Очень часто говорят, что к кредитному траншу МВФ привязаны другие транши, такие, как например макрофинансовая помощь от Европейского союза в 600 млн евро, еще какие-то проекты ЕБРР, Мирового банка. Но опять же, это тоже мизерные суммы, которые никак не спасут украинскую от тех пиковых выплат, которые начинаются уже в этом году и продлятся на протяжении трех-четырех лет.

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Если собрать все внешние и внутренние платежи в валюте по валютным облигациям, то уже в этом году необходимо будет выплатить более 7 млрд долларов, в следующем году — ближе к 8 млрд долларов. Нужно еще учесть судебные процессы, в которых Украина скорее всего проиграет, и уже проигрывает. "Нафтогаз" должен заплатить "Газпрому" 2 млрд долларов то ли в этом году, то ли в следующем — зависит от судебных процессов. 3 млрд долларов также Украина выплатит в каком-то виде и по российским еврооблигациям. И плюс еще 1,5 млрд долларов так называемого конфиската окружения Януковича — те офшорные фирмы, у которых отобрали облигации, уже практически все подали в европейские суды и будут судиться, уже сейчас судятся, так что в следующем году какую-то часть, а может и всё, Украина также должна будет выплатить. И это в совокупности еще 6 млрд долларов", — пояснил Скаршевский.

По его мнению, получение 1,9 млрд долларов от МВФ не спасет Украину от реструктуризации внешнего долга.

"Я не говорю о дефолте, скорее всего, его не будет, и желательно, чтобы его не было, но реструктуризацию внешнего долга проводить необходимо", — заключил Скаршевский.