наверх
01.02.201820:51
Курсы валют НБУ
  • USD27.84- 0.17
  • EUR34.68- 0.11
Рубрики
Ещё
    Общество

    В Украине запретили родительские комитеты в школах

    (обновлено: )163741
    Согласно подписанному приказу министра образования Лилии Гриневич, распоряжение от 2 июня 2004 №440 "Об утверждении примерного положения о родительских комитетах (совета)" утратило силу.
    Школа
    RIA News Антон Уницын | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 1 фев — РИА Новости Украина. Министр образования Лилия Гриневич подписала приказ №1649, отменяющий деятельность родительских комитетов в школах, сообщил активиста Виталий Фурманюк.

    Читайте также: Бедный брат — студент и ВУЗ тоже — бедный. Соцсети о "холодных" каникулах

    Согласно подписанному приказу, распоряжение от 2 июня 2004 №440 "Об утверждении примерного положения о родительских комитетах (совета)" утратило силу.

    Отмененным положением о родительском комитете определялось, что он подчиняется и подотчетен общешкольному родительскому собранию.

    "Предполагаю, что многие педагоги и родители будут критиковать Лилию Михайловну за это решение, но она сделала важный и смелый шаг в борьбе с коррупцией и нарушениями прав в учебных заведениях", — написал Фурманюк в Facebook.

    Ранее министр образования и науки Лилия Гриневич признала наличие серьезной проблемы с энергоэффективностью в вузах Украины, однако отметила, что ведомство не вмешивается в учебный процесс того или иного учреждения.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Игорь Гужва. Архивное фото
    Под угрозой убийства. Гужва покинул Украину
    Заседание Верховной рады Украины
    Украина - Польша: Бандера раздора
    Флаг США и флаг России
    США - Россия: санкции преткновения
    Акция "Национального корпуса" в Киеве. Архивное фото
    Националистический радикализм крепчает