В Украине запретили родительские комитеты в школах

КИЕВ, 1 фев — РИА Новости Украина. Министр образования Лилия Гриневич подписала приказ №1649, отменяющий деятельность родительских комитетов в школах, сообщил активиста Виталий Фурманюк.

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Согласно подписанному приказу, распоряжение от 2 июня 2004 №440 "Об утверждении примерного положения о родительских комитетах (совета)" утратило силу.

Отмененным положением о родительском комитете определялось, что он подчиняется и подотчетен общешкольному родительскому собранию.

"Предполагаю, что многие педагоги и родители будут критиковать Лилию Михайловну за это решение, но она сделала важный и смелый шаг в борьбе с коррупцией и нарушениями прав в учебных заведениях", — написал Фурманюк в Facebook.

Ранее министр образования и науки Лилия Гриневич признала наличие серьезной проблемы с энергоэффективностью в вузах Украины, однако отметила, что ведомство не вмешивается в учебный процесс того или иного учреждения.