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    "Свободовец" Леонив в прямом эфире набросился на журналиста Коцабу

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    Дело против журналиста Коцабы (18)

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    Бывшего народного депутата от фракции "Свободы" возмутило высказывание Руслана Коцабы о погибших в ходе вооруженного конфликта в Донбассе.
    Канал на Youtube Магнолия-ТВ

    Бывший народный депутат от "ВО "Свобода" Эдуард Леонив и журналист Руслан Коцаба едва не подрались в прямом эфире телеканала ЧП.INFO.

    Драка Алексея Быка и Руслана Коцабы
    Facebook Алексея Быка
    Опубликовано полное видео драки Коцабы и активиста "Правого сектора"

    Конфликт произошел из-за высказывания Коцабы о том, что "война заберет самых агрессивных". После этого Леонив встал со своего места и направился к визави, резко высказываясь в его адрес. Между гостями студии произошла небольшая потасовка.

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    Комментируя инцидент, Коцаба на своей странице в Facebook заявил, что "никакой драки не было, и мы впоследствии нормально пообщались".

    "Такое часто случается с ультрарадикалами, когда те попадают в объектив видеокамеры — словно чертик в них вселяется! А в фойе, где не было камер, вспыльчивый свободовец понял, что "жизнь богаче", и я могу дать неакцентированную, но качественную "двоечки", — написал скандальный журналист. 

    Facebook Руслана Коцабы
    Комментарий Руслана Коцабы о конфликте в Эдуардом Леонивым

    Второй фигурант конфликта пока не высказался об инциденте, зато на его странице в Facebook ситуацию прокомментировал ведущий телеканала Александр Васильев. 

    "По правде говоря, я долго думал приглашать ли Руслана Коцабу на эфир или нет. Решил так, раз суд оправдал человека, значит как бы я лично к нему не относился, право выступить он имеет. Тем более и оппонента подобрали ему серьезного — Эдуарда Леонива. Что из этого вышло под самый финал программы — можете посмотреть…" — написал он. 

    Денис Жарких
    Денис Жарких, facebook
    Сторонника Коцабы избили после заседания суда

    Напомним, Высший специализированный суд 1 июня 2017 года отменил оправдательное решение апелляции по делу журналиста Руслана Коцабы. Суд частично удовлетворил жалобу прокуратуры по возобновлению судебного процесса в отношении журналиста.

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    Коцаба был арестован 8 февраля 2015 года за призыв к бойкоту очередной волны мобилизации в Украине, которая проходила в связи с вооруженным конфликтом в Донбассе. Суд приговорил его к 3,5 годам тюрьмы, признав его виновным в препятствовании деятельности Вооруженных сил Украины. При этом Апелляционный суд Ивано-Франковской области в июле минувшего года полностью оправдал журналиста, в частности также и по еще одной инкриминируемой ему статье — "государственная измена", после чего он вышел на свободу. Журналист не считает свои действия противозаконными. 

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