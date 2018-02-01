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    Аналитика и комментарии

    Соцсети: Гужва прячется от преследований в "демократической" Украине

    Тема:

    Под угрозой убийства. Гужва покинул Украину (74)

    (обновлено: )61690
    Украину покинул главный редактор популярного издания "Страна" Игорь Гужва, попросивший политического убежища у австрийских властей. Что стало причиной такого поступка скандального журналиста и кто помогает ему за рубежом?
    Игорь Гужва. Архивное фото
    Dmitry Raimov/Facebook

    Тимур Громов, РИА Новости Украина   

    Игорь Гужва. Архивное фото
    УНИАН
    Дело Гужвы и реакция в Украине

    С каждым днем новости Украины все больше напоминают затянувшийся остросюжетный триллер с элементами боевика, наблюдать за которым гораздо безопаснее за пределами постановочной площадки. Вот и в последний день января страну покинул главред "Страны" Игорь Гужва — выехал из Украины и обратился к австрийским властям с просьбой предоставить ему политическое убежище. Он также заявил о поступавших в его адрес угрозах физической расправы.

    Уместно вспомнить, что Гужву задержали в Киеве 22 июня минувшего года по подозрению в вымогательстве за неразмещение компрометирующих материалов на действующего политика. Тогда журналист назвал дело против него спланированной провокацией. Примечательно, что страну Гужва покинул совершенно легально, после того, как у него закончился срок меры пресечения, определенной судом. Что не осталось не замеченным многими украинцами в соцсетях:

    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook

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