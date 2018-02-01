Соцсети: Гужва прячется от преследований в "демократической" Украине

Тимур Громов, РИА Новости Украина

С каждым днем новости Украины все больше напоминают затянувшийся остросюжетный триллер с элементами боевика, наблюдать за которым гораздо безопаснее за пределами постановочной площадки. Вот и в последний день января страну покинул главред "Страны" Игорь Гужва — выехал из Украины и обратился к австрийским властям с просьбой предоставить ему политическое убежище. Он также заявил о поступавших в его адрес угрозах физической расправы.

Уместно вспомнить, что Гужву задержали в Киеве 22 июня минувшего года по подозрению в вымогательстве за неразмещение компрометирующих материалов на действующего политика. Тогда журналист назвал дело против него спланированной провокацией. Примечательно, что страну Гужва покинул совершенно легально, после того, как у него закончился срок меры пресечения, определенной судом. Что не осталось не замеченным многими украинцами в соцсетях:

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook