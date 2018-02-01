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    В ДНР предупредили, к чему надо готовиться после обстрела минобороны

    (обновлено: )60301
    В непризнанной ДНР заявили, что "данное провокационное действие направлено на попытку дестабилизации обстановки в республике" и может говорить о подготовке наступательных действий.
    Ситуация в Донецкой области. Архивное фото
    УНИАН

    КИЕВ, 1 фев — РИА Новости Украина. Обстрел здания минобороны самопровозглашенной ДНР может быть связан с подготовкой украинских военных к наступлению, заявили силовики в Донецке.

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    В четверг вечером, 1 февраля, неизвестные обстреляли здание минобороны ДНР из гранатомета в Донецке. Инцидент был квалифицирован как теракт, сообщил представитель оперативного командования.

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    "Данное провокационное действие направлено на попытку дестабилизации обстановки в республике. Также нельзя исключить, что данная террористическая акция связана с подготовкой к наступательным действиям, которую проводят вооруженные силы Украины", — сказал представитель непризнанной ДНР.

    Он заявил, что украинские спецслужбы якобы не впервые "используют преступные методы ведения войны". "Мы обращаемся к гражданам ДНР, ваша бдительность и сознательность залог безопасности вас и республики", — добавили в командовании самопровозглашенной ДНР.

    Ранее также сообщалось, что взрывное устройство найдено возле здания министерства обороны самопровозглашенной ДНР в Донецке. 

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