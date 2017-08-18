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    Политика

    В Украине открыли дело из-за запрета российских соцсетей

    (обновлено: )80391
    Верховный суд Украины открыл дело по иску о признании частично незаконным и отмене указа о запрете в стране российских социальных сетей. Также суд постановил истребовать дело из Высшего административного суда Украины.
    Социальные сети, запрещенные в Украине
    REUTERS Gleb Garanich/Illustration

    КИЕВ, 18 авг — РИА Новости Украина. Верховный суд Украины открыл производство по иску о запрете в стране российских социальных сетей.ю сообщается в постановлении суда от 9 августа, которое размещено в реестре судебных решений.

    Истцами выступили Вадим Гладун и Общественная организация "Автономная Адвокатура".

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    Ранее Гладун написал у себя на странице в Facebook, что обратился в Высший административный суд Украины с требованием отменить указ президента Петра Порошенко в части запрета в стране российских соцсетей, однако суд не стал рассматривать его. Гладун также сообщил, что обратился в Верховный суд с аналогичными требованиями. Верховный суд является высшей судебной инстанцией в Украине.

    "Открыть производство по иску (Гладуна – ред.)… и общественной организации "Автономная адвокатура" к президенту Украины Порошенко П.А. о признании частично незаконным и отмене указа (о запрете соцсетей РФ — ред.)", — говорится в решении.

    Вместе с тем Верховный суд постановил истребовать дело из Высшего административного суда Украины.

    Ранее студент Киево-Могилянской академии Никита Евстифеев подал аналогичный иск в Высший административный суд к Порошенко, однако суд не удовлетворил его.

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    В мае президент Украины утвердил решение Совета нацбезопасности и обороны о продлении и расширении списка физических и юридических лиц РФ, в отношении которых введены санкции. В частности, в Украине запрещается доступ к соцсетям "ВКонтакте", "Одноклассники" и ресурсам "Яндекса" и Mail.ru. Указ вступил в силу 17 мая. В МИД РФ считают, что с помощью запрета соцсетей Киев хочет блокировать альтернативные источники информации.

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