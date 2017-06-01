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    Мочанов о связи между запретом российских соцсетей и радикализмом

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    Интернет-война: обыски в офисах "Яндекс.Украина" (688)

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    Алексей Мочанов считает, что между "бесполезным запретом" российских сайтов можно провести параллель с законом о декоммунизации, "который также не выполняется".
    Канал на Youtube NewsOne

    Запрет российских интернет-ресурсов — резонансная тема, которая еще около полугода будет вызывать возмущения и протесты, считает телеведущий и общественный деятель Алексей Мочанов.

    По его мнению, запрет российских социальных сетей — "ВКонтакте" и "Одноклассники" — является малоэффективным, так как люди с первого дня пользовались вспомогательными средствами, обходя запреты. 

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    Просто и быстро. Как обойти блокировку российских сайтов и соцсетей

    "Чего мы пытаемся добиться запретом? Мы что, не можем зайти на сайты ДНР и ЛНР? Нет, можем. Между этим бесполезным запретом можно провести параллель с законом о декоммунизации, который также не выполняется" — заявил Мочанов в эфире телеканала NewsOne.

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    Также он предположил, что подобный запрет может быть связан с грядущими выборами в стране.

    "Таким образом пытались привлечь националистические объединения в Украине. Нынешние политики у власти — это абсолютные непрофессионалы, которые надеются собрать на выборах голоса, а если не выйдет — собрать вокруг себя радикалов и устроить провокации. К сожалению, подтверждается, что революцию творят романтики, а пользуются ею подлецы" — добавил он.

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    Президент Петр Порошенко во вторник, 16 мая, утвердил решение СНБО о продлении и расширении списка физических и юридических лиц РФ, в отношении которых введены санкции. В расширенный список вошли 1228 физических и 468 юридических лиц. В частности, Украина ввела санкции в отношении целого ряда российских СМИ, в стране также запретили доступ к соцсетям "ВКонтакте" и "Одноклассники". Кроме того, ограничительные меры ввели в отношении компаний "Яндекс" и "Лаборатория Касперского". 

    Указ президента о блокировании российских сайтов вступил в силу 17 мая.

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