Мочанов о связи между запретом российских соцсетей и радикализмом

Запрет российских интернет-ресурсов — резонансная тема, которая еще около полугода будет вызывать возмущения и протесты, считает телеведущий и общественный деятель Алексей Мочанов.

По его мнению, запрет российских социальных сетей — "ВКонтакте" и "Одноклассники" — является малоэффективным, так как люди с первого дня пользовались вспомогательными средствами, обходя запреты.

"Чего мы пытаемся добиться запретом? Мы что, не можем зайти на сайты ДНР и ЛНР? Нет, можем. Между этим бесполезным запретом можно провести параллель с законом о декоммунизации, который также не выполняется" — заявил Мочанов в эфире телеканала NewsOne.

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Также он предположил, что подобный запрет может быть связан с грядущими выборами в стране.

"Таким образом пытались привлечь националистические объединения в Украине. Нынешние политики у власти — это абсолютные непрофессионалы, которые надеются собрать на выборах голоса, а если не выйдет — собрать вокруг себя радикалов и устроить провокации. К сожалению, подтверждается, что революцию творят романтики, а пользуются ею подлецы" — добавил он.

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Президент Петр Порошенко во вторник, 16 мая, утвердил решение СНБО о продлении и расширении списка физических и юридических лиц РФ, в отношении которых введены санкции. В расширенный список вошли 1228 физических и 468 юридических лиц. В частности, Украина ввела санкции в отношении целого ряда российских СМИ, в стране также запретили доступ к соцсетям "ВКонтакте" и "Одноклассники". Кроме того, ограничительные меры ввели в отношении компаний "Яндекс" и "Лаборатория Касперского".

Указ президента о блокировании российских сайтов вступил в силу 17 мая.