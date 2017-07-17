наверх
17.07.201709:47
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37+ 0.01
  • USD26.39- 0.02
Рубрики
Ещё
    В мире

    Китайская соцсеть запретила упоминать имя Винни-Пуха – СМИ

    (обновлено: )29
    Предполагается, что запрет на упоминание Винни-Пуха связан с тем, что ранее пользователи в КНР сравнивали персонажа детских книг с председателем КНР Си Цзиньпином.
    Кадр из мультипликационного фильма Виннни-Пух
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 17 июл — РИА Новости Украина. Китайский сервис микроблогов Sina Weibo запретил в постах пользователей упоминание китайского имени всемирно известного персонажа детских книг Винни-Пуха, сообщает газета Financial Times.

    Посол КНР в Украине Ду Вэй.
    Украинское фото
    Эра торговли завершена, наступает эра науки – посол КНР

    Как отмечает издание, на выходных посты, в которых упоминалось имя медвежонка из книг английского писателя Алана Милна, "подверглись цензуре" со стороны администрации социальной сети. При попытке разместить сообщения с упоминанием его имени на экране появлялась фраза "нелегальный контент", хотя некоторым пользователям удавалось обойти этот запрет. Кроме того, по данным газеты, несколько GIF-изображений с Винни-Пухом были удалены из китайского сервиса обмена сообщениями WeChat.

    Представители Sina Weibo не комментируют эту информацию. Официально власти КНР также не сообщали о новых мерах в области регулирования в интернете. Наблюдатели, опрошенные изданием, полагают, что запрет на упоминание Винни-Пуха связан с тем, что ранее пользователи интернета в КНР часто сравнивали персонажа детских книг с председателем КНР Си Цзиньпином.

    Китайский сервис микроблогов Sina Weibo, который является аналогом Twitter, насчитывает более 500 миллионов пользователей. Был запущен в 2009 году.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Потасовка между депутатами "Самопомич" и Радикальной партии произошла в сессионном зале Рады в четверг
    Несговорчивая Рада. Снятие неприкосновенности с нардепов
    На месте резни в Египте
    Опасный Египет: убийство туристов в отеле
    Анатолий Матиос
    Дело Клименко и обыски в "Вестях"
    Юрий Гаврилечко, эксперт Фонда общественной безопасности
    Медреформа или медицинский геноцид?