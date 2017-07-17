Китайская соцсеть запретила упоминать имя Винни-Пуха – СМИ

КИЕВ, 17 июл — РИА Новости Украина. Китайский сервис микроблогов Sina Weibo запретил в постах пользователей упоминание китайского имени всемирно известного персонажа детских книг Винни-Пуха, сообщает газета Financial Times.

Как отмечает издание, на выходных посты, в которых упоминалось имя медвежонка из книг английского писателя Алана Милна, "подверглись цензуре" со стороны администрации социальной сети. При попытке разместить сообщения с упоминанием его имени на экране появлялась фраза "нелегальный контент", хотя некоторым пользователям удавалось обойти этот запрет. Кроме того, по данным газеты, несколько GIF-изображений с Винни-Пухом были удалены из китайского сервиса обмена сообщениями WeChat.

Представители Sina Weibo не комментируют эту информацию. Официально власти КНР также не сообщали о новых мерах в области регулирования в интернете. Наблюдатели, опрошенные изданием, полагают, что запрет на упоминание Винни-Пуха связан с тем, что ранее пользователи интернета в КНР часто сравнивали персонажа детских книг с председателем КНР Си Цзиньпином.

Китайский сервис микроблогов Sina Weibo, который является аналогом Twitter, насчитывает более 500 миллионов пользователей. Был запущен в 2009 году.