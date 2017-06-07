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    Более 60% украинцев не одобряют запрет российских соцсетей - опрос

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    По данным исследования, к блокировке доступа к социальным сетям "Одноклассники" и "ВКонтакте" отрицательно отнеслись 61,2% респондентов. Из этого числа "скорее не поддерживают" 15,7% опрошенных, "однозначно не поддерживают" - 45,5%.
    Социальные сети, запрещенные в Украине
    REUTERS Gleb Garanich/Illustration

    КИЕВ, 7 июн — РИА Новости Украина. Более 60% украинцев отрицательно относятся к блокированию доступа к российским социальным сетям и ресурсам, которые попали в санкционный список Киева, следует из результатов социологического опроса Центра социальных исследований "София".

    Социальная сеть Ukrainians
    Скриншот
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    "Весной власти приняли целый ряд резонансных решений и предложили несколько неоднозначных проектных новаций, которые вызвали в обществе волну недовольства и протестов. Большинство опрошенных "однозначно не поддерживает" или "скорее не поддерживает", — сообщается на сайте "Софии".

    По данным исследования, к блокировке доступа к социальным сетям "Одноклассники" и "ВКонтакте" отрицательно отнеслись 61,2% респондентов. Из этого числа "скорее не поддерживают" 15,7% опрошенных, "однозначно не поддерживают" — 45,5%. Поддерживают такое решение властей только 23,4%.

    Опрос проводился с 26 мая по 1 июня. Было опрошено 1217 респондентов, статистическая ошибка не превышает 3%.

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    Президент Петр Порошенко 16 мая утвердил решение СНБО о продлении и расширении списка физических и юридических лиц РФ, в отношении которых введены санкции. В расширенный список вошли 1228 физических и 468 юридических лиц. В частности, Украина ввела санкции в отношении целого ряда российских СМИ, в стране также запретили доступ к соцсетям "ВКонтакте" и "Одноклассники". Ограничительные меры ввели также в отношении компаний "Яндекс" и "Лаборатория Касперского".

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