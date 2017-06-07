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    Аналитика и комментарии

    Адекватная замена? Вместо "ВКонтакте" и "Одноклассники" - Ukrainians

    (обновлено: )31611
    Взамен российским соцсетям для украинцев решили создать свою - Ukrainians. Пока соцсеть запущена в режиме бета-версии, а создатели ждут, когда соберут аж 100 тысяч аккаунтов. Но, сможет ли она заменить таких "монстров", как "Одноклассники" и "ВК", под большим вопросом.
    Социальная сеть Ukrainians
    Скриншот

    Соня Тарасюк, РИА Новости Украина

    Будет ли "великое переселение"?

    Взамен российским соцсетям, заблокированным решением СНБО о санкциях, в Украине решили создать свою под названием "Ukrainians".

    После запрета "Одноклассников" и "ВКонтакте" команда программистов канадской IT-компании StartupSoft предложила украинцам создать отечественную соцсеть и назвать ее — Ukrainians. Инициатива быстро собрала более 65 тысяч подписчиков из 50 тысяч, необходимых для начала разработки. О создании украинской соцсети было объявлено 17 мая 2017 года.

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    На данный момент 30 программистов компании StartUpSoft совместно с украинкой Александрой Струмчинской занимаются разработкой соцсети. Штаб-квартира проекта находится в Тернополе.

    Сайт запущен в тестовом режиме и пока доступны только две функции — здесь можно зарегистрироваться и поменять свое фото. Днем во вторник, 6 июня, на сайте было создано около 30 тысяч аккаунтов.

    Сами же создатели ждут когда соберется 100 тысяч аккаунтов и тогда заработают вкладки "Друзья" и "Новости". Впоследствии на ukrainians.co можно будет добавлять друзей, пересылать сообщения, слушать музыку и создавать группы по интересам.

    По словам разработчиков, на полноценную реализацию проекта требуется 4 месяца. Программисты планируют разработать украинский соцсеть одновременно для трех платформ — web, iOS i Android.

    "В течение указанного периода планируем постепенно презентовать для  Вас части функционала украинской  социально сети. Ожидайте следующий  функционал "Друзья" и "Новости" после достижения 100 000 зарегистрированных  пользователей", - говорится в сообщении.

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    С 3 июня регистрация на портале возможна через страницу в Facebook, электронную почту, и даже через запрещенную "ВКонтакте", что вызвало немало неоднозначных отзывов.

    В планах у разработчиков — уделить особое внимание безопасности персональных данных пользователей, а также порадовать украинцев музыкой, причем не пиратской.

    "Мы хотим  дать пользователям безопасность данных, в которой они нуждаются больше всего. Второе — это контент. Больше всего люди хотят музыку. Мы не будем использовать пиратский контент", — цитирует "Сегодня" соучредителя Александру Струмчинскую.

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    Говоря об уникальности нового продукта, она отмечает: "Один из моментов уникальности — это возможность монетизации собственного трафика. Если пользователи будут размещать уникальный контент, и он будет интересен другим пользователям, будут просмотры, лайки, комментарии, то они будут зарабатывать за это деньги".

    Мнения

    В целом украинцы с одобрением восприняли создание новой альтернативной украинской соцсети. Но вместе с тем многих возмутило, что пока из всего функционала сети работает лишь регистрация. Некоторые высказали мнение, что планка в 100 тысяч аккаунтов — довольно высокая для новой соцсети.

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    "Почему для самого начала такая высокая  планка 100 тыс. подписантов, ведь сеть  еще не имела своей истории  и будущие пользователи не  совсем проинформированы о возможных  возможностях сети? Все кто поинтересуется  проектом будущей сети "Украинцы" будут сравнивать ее с теми соц.сетями, которыми они пользовались определенное время", - пишет пользователь Андрей Таврийский.

    В то же время многих возмутила возможность регистрироваться на сайте через ВКонтакте. Сами же разработчики объясняют это желанием упростить перенос персональных данных и процесс заполнения профиля, а в будущем — ускорить возможность поиска друзей.

    "Почему у Вас на сайте можно зарегистрироваться  через "ВКонтакте"? Вы издеваетесь???? Надо было вкладку "Зарегистрироваться через Фейсбук" убрать и было бы совсем хорошо!!!!" - пишет Максим Кузин.

    "Особенно патриотической есть возможность регистрироваться  через ВК…. Что за бред? Вы агитируете нарушать действующее законодательство??" — возмущается Андрей Колесников.

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    Тем временем, учитывая предыдущий опыт создания альтернативных соцсетей, некоторые пользователи сомневаются в успешном будущем нового проекта.

    "То что вы так просите подписи от нашего народа мне кажется вы как WeUa закроетесь, только их закрыли потому что денег не хватило, а вы тем шо фигней страдаете, попрошайничаете подписчиков..то вы так закроетесь потому что это не интересно если делать сеть то все открывать а не фигней страдать..", — считает Сергей Телетен.

    Тем временем, гендиректор крупнейшего сообщества "ВКонтакте" MDK Роберто Панчвидзе отмечает, что это уже не первый случай, когда в Украине пытаются запустить свою соцсеть. Однако, несмотря ни на что,  украинцы все равно продолжают посещать "ВКонтакте".

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    "Когда начались  события на Майдане, у них была какая-то аналогичная соцсеть, что-то  типа "Соседи". Она примерно  за три месяца загнулась. Хотя  там было какое-то даже государственное  участие. Сколько бы интервью я ни видел, трафик говорит о том, что потребность во ВКонтакте у украинцев присутствует. Там их многие ритейл-магазины находятся, там многие украинские звезды до сих пор сидят. Я думаю, что любая украинская соцсеть обречена. Тем более, как они делают это впопыхах, я смотрел. Это стыдно показывать", — заявил он.

    Перспективы

    Следует отметить, что за последние три года Ukrainians – уже далеко не первая попытка создать соцсеть для украинцев. В 2014 году, с началом войны на востоке Украины, многие украинцы стали искать альтернативу российским соцсетям. В 2014 году появилась социальная сеть WeUa, которая была создана на базе Facebook, но просуществовала не долго.

    Также известно о таких ресурсах, как UKRFACE, UkrOpen, Ц.укр, weua.info (сейчас — inrepublic.com) и druzi.life, ukrainci.org.ua, січ.укр, namaidani.com. Но ни один из них так и не смог составить реальную конкуренцию "ВК", "Одноклассникам".

    Удастся ли Ukrainians.co обрести популярность среди украинцев остается под вопросом, ведь заменить таких "монстров" как Одноклассники и ВК будет нелегко.

    По материалам из открытых источников интернет

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