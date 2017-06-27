ИГ запретило своим последователям пользоваться соцсетями

РИА Новости Украина

По сообщению газеты Independent со ссылкой на внутренний документ группировки, датированный 14 мая, боевикам группировки запрещено пользоваться соцсетями, так как их лидеры опасаются слежки со стороны западных разведок.

Это не первый случай, когда ИГ пытается ограничить онлайн-деятельность своих последователей; опасения подобного рода основаны на происшествиях вроде американского авиаудара в июне 2015-го, начало которому положило селфи с геотэгом от террориста ИГ.

Ситуацию Sputnik прокомментировал Рианнон Смит (Rhiannon Smith), управляющий директор порталов Eye on ISIS in Libya и Libya-Analysis:

Это весьма значительный шаг. Как мы знаем, одной из самых сильных сторон ИГИЛ является способность налаживать контакт с людьми через соцсети, продвинутый, отлично поддерживаемый и продуманный имидж в соцсетях. Именно благодаря ему ИГИЛ удалось завербовать в свои ряды такое огромное количество бойцов из Европы и со всего света, не только на территории Леванта. Соцсети сыграли важную роль в Ливии, где ИГИЛ в 2015-м занял ряд территорий – они умело пользовались сетями по лекалам, созданным иерархами группировки вроде Турки аль-Бинали, который передал свои навыки остальным, в результате чего на всех подконтрольных группировке землях можно было наблюдать весьма схожие методы пропаганды. Это была одна из главных составляющих подъема ИГ, группировки, которая очень активно играла мышцами в Сети. И тот факт, что сейчас группа меняет тактику и запрещает бойцам пользоваться соцсетями, заявляя об опасности их отслеживания по геоданным, наводит нас на два вывода. Во-первых, группировка очень ослабла, и вынуждена пойти на весьма радикальную смену тактики. Во-вторых, люди вроде аль-Бинали играли в ней и вправду очень важную роль – молодежь, разбирающаяся в подобных технологиях и способная использовать их для привлечения новых рекрутов. Его смерть явно стала для группировки серьезным ударом, и, возможно, у них нет кадров, способных его в полной мере заместить.

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Группировку загнали в угол. Они потеряли завоёванные территории, потеряли возможность вербовать бойцов в свои ряды. Это также свидетельствует о смене тактики. ИГИЛ станет тайной и закрытой организацией, которая будет заниматься подготовкой терактов по всему миру, отказавшись от прямого захвата территорий и попыток позиционировать себя как государственное образование.

Интернет играет очень важную роль, особенно в случае с группировкой вроде ИГИЛ, которая традиционно вела очень активную деятельность в Сети и была весьма интернациональной, то есть, привлекала рекрутов отовсюду. Возьмем ту же Ливию: в 2015-м году группировке удалось основать в Сирте настоящую крепость, из которой их выбили в 2016-м. Получилось у них это, помимо прочего, в силу тесной связи через Сеть между местной ячейки и «головой» группировки в Леванте и проистекающей из нее способность привлекать рекрутов из Туниса, Европы и т.д. Так что, мне кажется, онлайн-деятельность западных стран, как и меры, принимаемые Интернет-компаниями и провайдерами для борьбы с экстремистским контентом, очень важны. Чем меньше у группировки каналов, скажем, зашифрованных сайтов и сервисов-мессенджеров, тем сложней ее ячейкам координироваться между собой.