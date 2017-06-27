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    На базе террористов ИГ в Бенгази обнаружены древние артефакты

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    Древние памятники были обнаружены на недавно отбитой у радикалов военной базе в городе Бенгази. Среди обнаруженных артефактов - римские скульптурные портреты и глиняные амфоры.
    Боевики Исламского государства
    Associated Press

    КИЕВ, 27 июн — РИА Новости Украина. Ливийские военные из национальной армии страны, возглавляемой Халифой Хафтаром, обнаружили на базе террористов ИГ ("Исламское государство") предметы древности, запись с ценными находками разместил на своем сайте телеканал "Ливия сейчас".

    Вновь освобожденная Пальмира с высоты птичьего полета
    канал RT в YouTube
    Вновь освобожденная от ИГ Пальмира с высоты птичьего полета

    Древние памятники были обнаружены на недавно отбитой у радикалов военной базе в городе Бенгази. На кадрах, выложенных телеканалом, десятки предметов, среди них — римские скульптурные портреты и глиняные амфоры.

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    По словам одного из военных, прокомментировавшего находку, террористы планировали контрабандным путем вывезти эти артефакты за рубеж.

    В Ливии сейчас царит двоевластие — на востоке страны в городе Тобрук заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи правит сформированное при поддержке ООН и Европы правительство национального согласия во главе с Фаезом Сарраджем. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с национальной армией во главе с Халифой Хафтаром, которая ведет затяжную войну с исламистами.

    Ранее сообщалось, что уникальный скифский артефакт нашли в Кировоградской области. 

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