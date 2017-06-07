ИГ выложило видео нападения на парламент в Иране (18+)

На записи запечатлен человек (потерпевший или мертвый) в деловой одежде, лежащий на полу в офисной комнате, когда мужчина с автоматом проходит мимо.

Слышны также выстрелы и сигналы тревоги, пишет Independent.

Президент Ирана Хасан Роухани заявил, что теракты в Тегеране лишь сплотят страну и укрепят ее решимость в борьбе с терроризмом, передает агентство Reuters со ссылкой на местные СМИ.

Как сообщило МВД Ирана, в среду две группы террористов одновременно осуществили нападения на территории мавзолея имама Хомейни и в парламенте Ирана. По данным МВД, первая группа террористов, состоявшая из двух человек, вторглась на территорию мавзолея имама Хомейни на юге Тегерана, после чего один из них совершил самоподрыв, второй был ликвидирован в перестрелке с правоохранителями. Вторая группа террористов из четырех человек совершила нападение на парламент Ирана. Смертник привел в действие взрывное устройство. Еще трое террористов были ликвидированы силами безопасности. Замглавы МВД Ирана ранее сообщал, что четверо нападавших были одеты в женскую одежду. В результате терактов погибли 12 человек, 42 ранены.