Момент взрыва смертника у мавзолея Хомейни в Тегеране

Не менее 12 человек погибли в результате нападений на парламент Ирана и мавзолей в Тегеране, заявило Министерство юстиции Исламской республики.

По данным министерства, число раненых достигло 39.

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Группа из четырех человек в женской одежде в среду утром открыла огонь в здании иранского парламента, позже один из нападавших совершил самоподрыв. В МВД Ирана также подтвердили ликвидацию одного из нападавших. Нападению также подвергся мавзолей имама Хомейни: одна из нападавших подорвала жилет со взрывчаткой. Силовики арестовали двух человек у мавзолея.

Позже СМИ сообщили еще об одном взрыве на территории комплекса Хомейни, однако власти эти данные не подтвердили.