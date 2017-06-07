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    Смертником в мавзолее имама Хомейни в Тегеране была женщина

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    Террористка-смертник подорвала себя на улице на западном дворе мавзолея имама Хомейни на юге Тегерана. Двое нападавших террористов были арестованы.
    Террорист-смертник, подорвавший себя на территории мавзолея имама Хомейни
    @PressTV

    КИЕВ, 7 июн — РИА Новости Украина. Террористом-смертником, подорвавшим себя на территории мавзолея имама Хомейни на юге Тегерана, оказалась женщина, сообщило агентство Mehr.

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    По данным агентства, она подорвала себя на улице на западном дворе мавзолея.

    Ранее сообщалось, что несколько человек пострадали при стрельбе на территории мавзолея. Двое нападавших были арестованы.

    Также Mehr опубликовало у себя в Twitter фотографию с места взрыва.

    jamarannews
    Первая фотография последствий взрыва возле мавзолее имама Хомейни в Тегеране

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