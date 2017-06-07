Смертником в мавзолее имама Хомейни в Тегеране была женщина

КИЕВ, 7 июн — РИА Новости Украина. Террористом-смертником, подорвавшим себя на территории мавзолея имама Хомейни на юге Тегерана, оказалась женщина, сообщило агентство Mehr.

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По данным агентства, она подорвала себя на улице на западном дворе мавзолея.

Ранее сообщалось, что несколько человек пострадали при стрельбе на территории мавзолея. Двое нападавших были арестованы.

Также Mehr опубликовало у себя в Twitter фотографию с места взрыва.