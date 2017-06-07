ИГ взяло ответственность за теракты в Тегеране

twitter.com/irna_arabic

КИЕВ, 7 июн — РИА Новости Украина. Террористическая группировка "Исламское государство" взяла ответственность за нападения на иранский парламент и мавзолей имама Хомейни в Тегеране, сообщает телеканал "Аль-Арабия".

Группа вооруженных людей совершила нападение на здание парламента. В ходе атаки по меньшей мере один человек погиб, еще восемь пострадали.

Агентство Fars сообщило, что один из участников нападения в парламенте Ирана является смертником, в данный момент он окружен силами безопасности. Всего нападавших, по данным СМИ, трое.

Еще одна атака произошла на территории мавзолея имама Хомейни. Нападавшие открыли стрельбу, в ходе нее один человек погиб, еще пятеро получили ранения. Кроме того, один из нападавших на территории мавзолея подорвал надетый на него жилет со взрывчаткой. Два человека были арестованы.