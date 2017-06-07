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    В мире

    ИГ взяло ответственность за теракты в Тегеране

    (обновлено: )8501
    В столице Ирана Тегеране произошли два теракта: нападения на иранский парламент и мавзолей имама Хомейни. Теракты совершили смертники, в ходе атаки по меньшей мере один человек погиб.
    Теракт в Тегеране
    twitter.com/irna_arabic

    КИЕВ, 7 июн — РИА Новости Украина. Террористическая группировка "Исламское государство" взяла ответственность за нападения на иранский парламент и мавзолей имама Хомейни в Тегеране, сообщает телеканал "Аль-Арабия".

    Атака в Мельбурне
    REUTERS AAP/Julian Smith
    Теракт в Мельбурне: работа спецслужб

    Группа вооруженных людей совершила нападение на здание парламента. В ходе атаки по меньшей мере один человек погиб, еще восемь пострадали.

    Агентство Fars сообщило, что один из участников нападения в парламенте Ирана является смертником, в данный момент он окружен силами безопасности. Всего нападавших, по данным СМИ, трое.

    Еще одна атака произошла на территории мавзолея имама Хомейни. Нападавшие открыли стрельбу, в ходе нее один человек погиб, еще пятеро получили ранения. Кроме того, один из нападавших на территории мавзолея подорвал надетый на него жилет со взрывчаткой. Два человека были арестованы.

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