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    Фотоленты

    Теракт в Мельбурне: работа спецслужб

    (обновлено: )108
    Атака в Мельбурне
    Атака в Мешльбурне
    Атака в Мельбурне
    Атака в Мельбурне
    Атака в Мельбурне
    Атака в Мельбурне
    Атака в Мельбурне
    Атака в Мельбурне
    Атака в Мельбурне
    REUTERS AAP/Julian Smith
    Атака в Мешльбурне
    REUTERS AAP/Christine McGinn
    Атака в Мельбурне
    REUTERS AAP/David Crosling
    Атака в Мельбурне
    Mal Fairclough / AFP
    Атака в Мельбурне
    AFP
    Атака в Мельбурне
    REUTERS AAP/Julian Smith
    Атака в Мельбурне
    REUTERS AAP/Julian Smith
    Атака в Мельбурне
    REUTERS AAP/Julian Smith

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    Террористическая группировка "Исламское государство" взяла на себя ответственность за нападение в австралийском Мельбурне, передает в понедельник агентство Рейтер.

    "Атаку в Мельбурне в Австралии совершил солдат ИГ", — передает агентство.

    ​Читайте также: Как в Помпее. Давка в Турине — 1500 пострадавших

    Полиция Австралии рассматривает захват заложницы в Мельбурне как "террористический инцидент".

    Ранее сообщалось, что в мельбурнском районе Брайтон произошли взрыв и стрельба, после чего неизвестный захватил в заложники женщину. В холле здания был обнаружен застреленный мужчина. В ходе спецоперации заложница была освобождена, а захвативший ее мужчина застрелен.

    Как сообщалось, ликвидированный злоумышленник Якуб Хайре (Yacqub Khayre) ранее был досрочно освобожден, отбыв часть срока за совершенное уголовное преступление. В досье сотрудников антитеррористического ведомства он фигурировал, как потенциально малоопасный.

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