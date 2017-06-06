Задержан второй подозреваемый в совершении теракта в Лондоне

КИЕВ, 6 июн — РИА Новости Украина. Ирландская полиция задержала второго подозреваемого в связи с терактом в Лондоне, произошедшего 3 июня, передает телеканал Sky News.

Ранее во вторник в Лондоне был задержан 27-летний мужчина. До этого были задержаны 12 человек, но их всех отпустили без предъявления обвинений.

За последние два с половиной месяца в Великобритании произошли три теракта. Вечером в субботу, 3 июня, автомобиль врезался в толпу на Лондонском мосту, после чего трое вооруженных террористов, выбравшись из машины, напали на прохожих. Террористы были уничтожены полицией. Семь человек погибли, 18 были ранены.

Двадцать второго мая теракт произошел в Манчестере во время концерта американской певицы Арианы Гранде. Подрыв осуществил смертник Салман Абеди. Погибли 22 человека, в том числе 12 детей. Ответственность за теракт взяла на себя террористическая группировка ИГ.

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Двадцать второго марта произошел теракт в Лондоне, унесший жизни пяти человек, десятки получили ранения. Террорист Халид Масуд направил машину на пешеходов на Вестминстерском мосту, после чего у самого здания парламента нанес смертельное ранение полицейскому. Террориста ликвидировал вооруженный охранник министра обороны Великобритании.