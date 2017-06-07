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    Ликвидирован второй участник нападения в мавзолее Тегерана

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    Взрывное устройство было обезврежено близ здания мавзолея имама Хомейни в столице Ирана в среду утром. Один из нападавших подорвал себя после того, как по нему открыли огонь.
    Момент взрыва возле мавзолея имама Хомейни
    jamarannews

    КИЕВ, 7 июн - РИА Новости Украина. Силы безопасности Ирана ликвидировали второго участника нападения в мавзолее имама Хомейни в Тегеране, сообщили РИА Новости в пресс-службе мавзолея.

    jamarannews
    Первая фотография последствий взрыва возле мавзолее имама Хомейни в Тегеране

    В пресс-службе уточнили, что один из нападавших подорвал себя после того, как по нему открыли огонь.

    Кроме того, взрывное устройство было обезврежено близ здания мавзолея, передает агентство Mehr со ссылкой на власти.

    "Чиновники сообщили, что одно взрывное устройство было обезврежено рядом с мавзолеем имама Хомейни этим утром", - говорится в сообщении агентства в Twitter.

    Ранее сообщалось, что один человек погиб, еще пятеро получили ранения в ходе стрельбы на территории мавзолея имама Хомейни на юге иранской столицы. Кроме того, один из нападавших на территории мавзолея подорвал надетый на него жилет с взрывчаткой. Два человека были арестованы.

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