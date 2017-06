Ликвидирован второй участник нападения в мавзолее Тегерана

КИЕВ, 7 июн - РИА Новости Украина. Силы безопасности Ирана ликвидировали второго участника нападения в мавзолее имама Хомейни в Тегеране, сообщили РИА Новости в пресс-службе мавзолея.

В пресс-службе уточнили, что один из нападавших подорвал себя после того, как по нему открыли огонь.

Кроме того, взрывное устройство было обезврежено близ здания мавзолея, передает агентство Mehr со ссылкой на власти.

People gather outside Iran Parliament in central Tehran after the shooting incident #tehranshooting pic.twitter.com/OGZ90zchZS