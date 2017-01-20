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20.01.201710:40
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    Фотоленты

    Обрушение здания в Тегеране: спасатели не скрывают слез

    (обновлено: )5
    Обрушение здания в Тегеране. Спасатели не скрывают слез
    Обрушение здания в Тегеране. Спасатели не скрывают слез
    Обрушение здания в Тегеране. Спасатели не скрывают слез
    Обрушение здания в Тегеране
    Обрушение здания в Тегеране
    Обрушение здания в Тегеране
    Обрушение здания в Тегеране. Спасатели не скрывают слез
    Обрушение здания в Тегеране. Спасатели не скрывают слез
    Обрушение здания в Тегеране. Спасатели не скрывают слез
    Обрушение здания в Тегеране.Спасатели не скрывают слез
    Обрушение здания в Тегеране.Спасатели не скрывают слез
    Обрушение здания в Тегеране.Спасатели не скрывают слез
    Обрушение здания в Тегеране.Спасатели не скрывают слез
    Обрушение высотки в Тегеране
    Пожар и обрушение здания в Тегеране
    Обрушение здания в Тегеране. Спасатели не скрывают слез
    Обрушение здания в Тегеране. Спасатели не скрывают слез
    Tasnim News Agency/Handout via REUTERS
    Обрушение здания в Тегеране. Спасатели не скрывают слез
    Обрушение здания в Тегеране. Спасатели не скрывают слез
    Tasnim News Agency/Handout via REUTERS
    Обрушение здания в Тегеране. Спасатели не скрывают слез
    Обрушение здания в Тегеране. Спасатели не скрывают слез
    Tasnim News Agency/Handout via REUTERS
    Обрушение здания в Тегеране
    Обрушение здания в Тегеране
    Tasnim News Agency/Handout via REUTERS
    Обрушение здания в Тегеране
    Обрушение здания в Тегеране
    Tasnim News Agency/Handout via REUTERS
    Обрушение здания в Тегеране
    Обрушение здания в Тегеране
    STR / AFP
    Обрушение здания в Тегеране. Спасатели не скрывают слез
    Обрушение здания в Тегеране. Спасатели не скрывают слез
    Tasnim News Agency/Handout via REUTERS
    Обрушение здания в Тегеране. Спасатели не скрывают слез
    Обрушение здания в Тегеране. Спасатели не скрывают слез
    Tasnim News Agency/Handout via REUTERS
    Обрушение здания в Тегеране. Спасатели не скрывают слез
    Обрушение здания в Тегеране. Спасатели не скрывают слез
    Tasnim News Agency/Handout via REUTERS
    Обрушение здания в Тегеране.Спасатели не скрывают слез
    Обрушение здания в Тегеране.Спасатели не скрывают слез
    Tasnim News Agency/Handout via REUTERS
    Обрушение здания в Тегеране.Спасатели не скрывают слез
    Обрушение здания в Тегеране.Спасатели не скрывают слез
    Tasnim News Agency/Handout via REUTERS
    Обрушение здания в Тегеране.Спасатели не скрывают слез
    Обрушение здания в Тегеране.Спасатели не скрывают слез
    Tasnim News Agency/Handout via REUTERS
    Обрушение здания в Тегеране.Спасатели не скрывают слез
    Обрушение здания в Тегеране.Спасатели не скрывают слез
    Tasnim News Agency/Handout via REUTERS
    Обрушение высотки в Тегеране
    Обрушение высотки в Тегеране
    STR / AFP
    Пожар и обрушение здания в Тегеране
    Пожар и обрушение здания в Тегеране
    REUTERS Tasnim News Agency

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    Обрушение здания в Тегеране. Спасатели не скрывают слез
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