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Обрушение здания в Тегеране: спасатели не скрывают слез
10:33
20.01.2017
(обновлено:
10:37 20.01.2017
)
5
Обрушение здания в Тегеране. Спасатели не скрывают слез
Tasnim News Agency/Handout via REUTERS
Обрушение здания в Тегеране. Спасатели не скрывают слез
Tasnim News Agency/Handout via REUTERS
Обрушение здания в Тегеране. Спасатели не скрывают слез
Tasnim News Agency/Handout via REUTERS
Обрушение здания в Тегеране
Tasnim News Agency/Handout via REUTERS
Обрушение здания в Тегеране
Tasnim News Agency/Handout via REUTERS
Обрушение здания в Тегеране
STR / AFP
Обрушение здания в Тегеране. Спасатели не скрывают слез
Tasnim News Agency/Handout via REUTERS
Обрушение здания в Тегеране. Спасатели не скрывают слез
Tasnim News Agency/Handout via REUTERS
Обрушение здания в Тегеране. Спасатели не скрывают слез
Tasnim News Agency/Handout via REUTERS
Обрушение здания в Тегеране.Спасатели не скрывают слез
Tasnim News Agency/Handout via REUTERS
Обрушение здания в Тегеране.Спасатели не скрывают слез
Tasnim News Agency/Handout via REUTERS
Обрушение здания в Тегеране.Спасатели не скрывают слез
Tasnim News Agency/Handout via REUTERS
Обрушение здания в Тегеране.Спасатели не скрывают слез
Tasnim News Agency/Handout via REUTERS
Обрушение высотки в Тегеране
STR / AFP
Пожар и обрушение здания в Тегеране
REUTERS Tasnim News Agency
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Обрушение здания в Тегеране. Спасатели не скрывают слез
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