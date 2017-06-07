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    В мире

    Число жертв нападений в Тегеране возросло

    (обновлено: )5601
    Сообщается, что в результате нападений на парламент Ирана и мавзолей в Тегеране ранения получили 39 человек, погибли не менее 12.
    Теракт в Тегеране
    twitter.com/mamlekate

    КИЕВ, 7 июн — РИА Новости Украина. Не менее 12 человек погибли в результате нападений на парламент Ирана и мавзолей в Тегеране, заявило министерство юстиции Исламской республики.

    Теракт в Тегеране
    twitter.com/mamlekate
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    По данным министерства, число раненых достигло 39.

    Группа из четырех человек в женской одежде в среду утром открыла огонь в здании иранского парламента, позже один из нападавших совершил самоподрыв. В МВД Ирана также подтвердили ликвидацию одного из нападавших. Нападению также подвергся мавзолей имама Хомейни: одна из нападавших подорвала жилет со взрывчаткой. Силовики арестовали двух человек у мавзолея.

    Позже СМИ сообщили еще об одном взрыве на территории комплекса Хомейни, однако власти эти данные не подтвердили.

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