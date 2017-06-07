Атака ИГ на Иран. Первые фото с места терактов в Тегеране

Семь человек погибли при стрельбе в иранском парламенте, еще четверо удерживаются в заложниках, сообщило агентство Tasnim.

Ранее сообщалось, что в ходе атаки по меньшей мере один человек погиб, еще восемь пострадали.

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"Согласно неподтвержденным сообщениям, семь человек погибли в результате стрельбы в здании парламента Ирана, четверо взяты в заложники", — сообщило агентство в своем Twitter.

Ранее сообщалось, что группа вооруженных людей совершила нападение на здание парламента.

Агентство Fars сообщило, что один из участников нападения в парламенте Ирана является смертником, в данный момент он окружен силами безопасности. Всего нападавших, по данным СМИ, трое.

Напомним, террористическая группировка "Исламское государство" взяла ответственность за нападения на иранский парламент и мавзолей имама Хомейни в Тегеране.