Атака ИГ на Иран. Первые фото с места терактов в Тегеране

Семь человек погибли при стрельбе в иранском парламенте, еще четверо удерживаются в заложниках, сообщило агентство Tasnim.
Ранее сообщалось, что в ходе атаки по меньшей мере один человек погиб, еще восемь пострадали.
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"Согласно неподтвержденным сообщениям, семь человек погибли в результате стрельбы в здании парламента Ирана, четверо взяты в заложники", — сообщило агентство в своем Twitter.
Ранее сообщалось, что группа вооруженных людей совершила нападение на здание парламента.
Агентство Fars сообщило, что один из участников нападения в парламенте Ирана является смертником, в данный момент он окружен силами безопасности. Всего нападавших, по данным СМИ, трое.
Напомним, террористическая группировка "Исламское государство" взяла ответственность за нападения на иранский парламент и мавзолей имама Хомейни в Тегеране.