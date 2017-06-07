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    Фотоленты

    Атака ИГ на Иран. Первые фото с места терактов в Тегеране

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    Теракт в Тегеране
    Момент взрыва возле мавзолея имама Хомейни
    Первая фотография последствий взрыва возле мавзолее имама Хомейни в Тегеране
    Теракт в Тегеране
    Теракт в Тегеране
    Теракт в Тегеране
    Теракт в Тегеране
    Теракт в Тегеране
    Теракт в Тегеране
    Теракт в Тегеране
    Теракт в Тегеране
    Теракт в Тегеране
    Теракт в Тегеране
    Террорист-смертник, подорвавший себя на территории мавзолея имама Хомейни
    Теракт в Тегеране
    Теракт в Тегеране
    Теракт в Тегеране
    Теракт в Тегеране
    Теракт в Тегеране
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    Момент взрыва возле мавзолея имама Хомейни
    Момент взрыва возле мавзолея имама Хомейни
    jamarannews
    Первая фотография последствий взрыва возле мавзолее имама Хомейни в Тегеране
    Первая фотография последствий взрыва возле мавзолее имама Хомейни в Тегеране
    jamarannews
    Теракт в Тегеране
    twitter.com/MehrnewsCom
    Теракт в Тегеране
    twitter.com/mehdisayyari
    Теракт в Тегеране
    twitter.com/mehdisayyari
    Теракт в Тегеране
    twitter.com/IranTalks
    Теракт в Тегеране
    twitter.com/IranTalks
    Теракт в Тегеране
    twitter.com/IranTalks
    Теракт в Тегеране
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    Теракт в Тегеране
    twitter.com/irna_arabic
    Теракт в Тегеране
    twitter.com/irna_arabic
    Теракт в Тегеране
    twitter.com/irna_arabic
    Террорист-смертник, подорвавший себя на территории мавзолея имама Хомейни
    Террорист-смертник, подорвавший себя на территории мавзолея имама Хомейни
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    Теракт в Тегеране
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    Семь человек погибли при стрельбе в иранском парламенте, еще четверо удерживаются в заложниках, сообщило агентство Tasnim.

    Ранее сообщалось, что в ходе атаки по меньшей мере один человек погиб, еще восемь пострадали.

    Смотрите также: Теракт в Мельбурне: работа спецслужб

    "Согласно неподтвержденным сообщениям, семь человек погибли в результате стрельбы в здании парламента Ирана, четверо взяты в заложники", — сообщило агентство в своем Twitter.

    Ранее сообщалось, что группа вооруженных людей совершила нападение на здание парламента.

    Агентство Fars сообщило, что один из участников нападения в парламенте Ирана является смертником, в данный момент он окружен силами безопасности. Всего нападавших, по данным СМИ, трое.

    Напомним, террористическая группировка "Исламское государство" взяла ответственность за нападения на иранский парламент и мавзолей имама Хомейни в Тегеране.

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