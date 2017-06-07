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    Неизвестный открыл огонь в парламенте Ирана

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    В парламенте Ирана неизвестный открыл огонь. Два человека получили ранения. Стрельба продолжается, личность и цели нападавшего пока не установлены.
    Скорая в Иране
    flickr.com/PINOY PHOTOGRAPHER

    КИЕВ, 7 июн — РИА Новости Украина.  Неизвестный открыл огонь в парламенте Ирана, в результате два человека получили ранения, передает агентство Tasnim.

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    По данным агентства, стрельба продолжается, несколько человек взяты в заложники, личность и цели нападавшего пока не установлены.

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    Ранее сообщалось, что в результате стрельбы в городе Санди американского штата Юта погибли три человека, еще двое получили ранения. Инцидент произошел во вторник днем на одной из улиц. Вход в начальную школу, расположенную недалеко от места происшествия, был перекрыт.

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