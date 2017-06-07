КИЕВ, 7 июн — РИА Новости Украина. Неизвестный открыл огонь в парламенте Ирана, в результате два человека получили ранения, передает агентство Tasnim.

Читайте также: Депутат грозит заблокировать мобильную связь

По данным агентства, стрельба продолжается, несколько человек взяты в заложники, личность и цели нападавшего пока не установлены.

Читайте также: Умножили на ноль. Свобода слова в Украине – отсутствует

Ранее сообщалось, что в результате стрельбы в городе Санди американского штата Юта погибли три человека, еще двое получили ранения. Инцидент произошел во вторник днем на одной из улиц. Вход в начальную школу, расположенную недалеко от места происшествия, был перекрыт.